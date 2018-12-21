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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:40

  V2 написав:
  Волгарь написав:Раз нашли - дайте ссылку (НА ФОТОГРАФИЮ). Площадь города - больше 450 км 2 (чай, не в Конотопе или Прилуках живем), даже интересно, где ЭТО.


:arrow:
ідея вам де провести новорічні свята - відвідайте Н. Новгород :mrgreen:

Неумный троллинг - вы ссылку пришлите, тогда поверю, что это в Нижнем.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:14

Волгарь
Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:36

  V2 написав:Волгарь
Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу :mrgreen:

Ссылку пришлите! Или отправитесь беседовать с подолянинами/sommeramи/surferamи и прочими ukrainianами, а меня увольте.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:44

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:а меня увольте

Ніби не я вам плачу за дописи на цьому форумі ... :)
з.і. невеличка підказка, коли поїдете вперше в Нижній Новгород, відвідайте ТЦ площею понад 120 тис. кв.м. ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:20

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:17 дек 2018 Работники московского хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку из-за задержки зарплаты, записали видеообращение к президенту РФ Путину.

https://www.youtube.com/watch?v=RBSZx0EH7Bw

У нас это быстро
Столичные власти решили проблему, возникшую на хлебозаводе "Черкизово", десятки работников которого 14 декабря объявили голодовку, а спустя три дня записали и выложили в Сети видеообращение к президенту Владимиру Путину в связи с длительной невыплатой им зарплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Сергей Собянин вечером 19 декабря.
"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово", его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", - написал градоначальник в Twitter. - Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу".



Быстро умеют обещать? Ну да, это они умеют.(c) :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:58

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу :mrgreen:

Ссылку пришлите! Или отправитесь беседовать с подолянинами/sommeramи/surferamи и прочими ukrainianами, а меня увольте.

Поменьше шовинисткого вЯличия. За счёт унижения других, вЯличия не получите.
Или покушайте хлебушка, у вас хлеб только и кушают.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:16

Сотрудник штази опять порассказывал всякого и в очередной раз выставил СМИ РФ лжецами.

Смотрим раз:
https://vz.ru/society/2017/6/21/875511.html
такой организации, как ЧВК «Вагнер», не существует.


Смотрим два:
https://ria.ru/20181220/1548329637.html
Путин прокомментировал деятельность ЧВК "Вагнер"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:24

"Гибридная" война, которую ведёт Москва против Украины не является чем-то новым, такие же войны РФ вела во многих местах пост-советского пространства. По такому же сценарию и при такой же запредельно-лживой пропаганде.


https://www.youtube.com/watch?v=bHltoBfMgpI
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:45

  avax написав:"Гибридная" война, которую ведёт Москва против Украины не является чем-то новым, такие же войны РФ вела во многих местах пост-советского пространства. По такому же сценарию и при такой же запредельно-лживой пропаганде.

Еще раньше всё началось.
Например, в 1920-1930-х это были белочехи, белополяки, белофинны. По аналогии с белой армией.
Сейчас же, тех финнов образца 1940 года, на просторах рунета, называют или фашистами, или нацистами
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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