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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:36
ceba
А вот эти руССкие хлопцы таких шевронов не носят...они же борцы с фашизмом
...но чето они с ним боются на территории других стран...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:16
Волгарь написав:
Ссылку пришлите! Или отправитесь беседовать с...
Уникальный товарисЧ из ольгино. На чужестранном форуме умудряется угрожать ))) При этом уже и так все знали кто он! А теперь еще и знают где он точно не живет )) Срочно зовите куратора на помощь!
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vladvlas
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:57
Pupsik Это историческая традиция.
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