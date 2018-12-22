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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:36
ceba А вот эти руССкие хлопцы таких шевронов не носят...они же борцы с фашизмом ...но чето они с ним боются на территории других стран...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:16
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:01
Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции!
Слава Україні! /читаю усіх/
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