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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:36

ceba А вот эти руССкие хлопцы таких шевронов не носят...они же борцы с фашизмом :mrgreen: ...но чето они с ним боются на территории других стран...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:16

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Ссылку пришлите! Или отправитесь беседовать с...
Уникальный товарисЧ из ольгино. На чужестранном форуме умудряется угрожать ))) При этом уже и так все знали кто он! А теперь еще и знают где он точно не живет )) Срочно зовите куратора на помощь!
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:57

Pupsik Это историческая традиция.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:01

  ceba написав:Pupsik Это историческая традиция.


Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции! :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:48

  Pupsik написав:
  ceba написав:Pupsik Это историческая традиция.


Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции! :mrgreen:
Поляки Волынь пережили и ничего.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:29

  ceba написав:Поляки Волынь пережили и ничего.

Пособник убийц и мародёров.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:50

  pesikot написав:
  ceba написав:Поляки Волынь пережили и ничего.

Пособник убийц и мародёров.
фильм польского режиссера Войцеха Смажовского ясно показывает кто пособники ,а кто мародеры и убийцы.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:52

  pesikot написав:
  ceba написав:Поляки Волынь пережили и ничего.

Пособник убийц и мародёров.


Интересно...че он думает, что мародеры не придут в его дом?

ceba у вас есть гарантии от окупантов?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  #<1 ... 133134135136
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