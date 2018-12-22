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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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барабашов
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:09
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
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ceba
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:10
ceba написав:
Полную гарантию может дать только госстрах.
Все таки допускаете, что русские антифашисты могут пристрелить Вас как биндеровца...а Вашу квартиру экспроприировать (по исторической традиции)?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:15
Pupsik написав: ceba написав:
Полную гарантию может дать только госстрах.
Все таки допускаете, что русские антифашисты могут пристрелить Вас как биндеровца...а Вашу квартиру экспроприировать (по исторической традиции)?
Как ты живешь с такой кашей в голове?
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ceba
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:21
ceba написав: Pupsik написав: ceba написав:Pupsik
Это историческая традиция.
Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции!
Поляки Волынь пережили и ничего.
В 1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. Воспользовавшись численным и военным преимуществом, Германия аннексировала Судеты (а также часть территорий Чехии и Моравии) на 90 % населённые немцами.
А российские фашисты которых вы защищаете действуют сейчас. В 2014 году фашисткая РФ аннексировала часть Украины.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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