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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138>
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:10

  ceba написав:Полную гарантию может дать только госстрах.


Все таки допускаете, что русские антифашисты могут пристрелить Вас как биндеровца...а Вашу квартиру экспроприировать (по исторической традиции)? :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:21

  ceba написав:
  Pupsik написав:
  ceba написав:Pupsik Это историческая традиция.


Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции! :mrgreen:
Поляки Волынь пережили и ничего.

В 1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. Воспользовавшись численным и военным преимуществом, Германия аннексировала Судеты (а также часть территорий Чехии и Моравии) на 90 % населённые немцами.

А российские фашисты которых вы защищаете действуют сейчас. В 2014 году фашисткая РФ аннексировала часть Украины.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:53

  ceba написав:
  Pupsik написав:
  ceba написав:Полную гарантию может дать только госстрах.


Все таки допускаете, что русские антифашисты могут пристрелить Вас как биндеровца...а Вашу квартиру экспроприировать (по исторической традиции)? :mrgreen:
Как ты живешь с такой кашей в голове?


это у меня?!!! каша?! :shock:
Дайте пожалуйста ответ на пару вопросов...кому принадлежала квартира в Донецке в которой жил "моторола" (в прошлой жизни заправщик) со своей молодой женой? Куда делись предыдущие ее хозяева?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:05

  ceba написав:
  Ukrainian написав:В 1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. Воспользовавшись численным и военным преимуществом, Германия аннексировала Судеты (а также часть территорий Чехии и Моравии) на 90 % населённые немцами.

А российские фашисты которых вы защищаете действуют сейчас. В 2014 году фашисткая РФ аннексировала часть Украины.
Вы бы сначала подумали перед тем ,как писать свой опус. Вы не находите скверной, манеру всех обзывать фашистами и их защитниками? Думаю,что фашисты любой национальности не нуждаются в моей защите.

Почему это всех; только тех кто часть территории аннексирует у других стран; вот аннексирует Украина кубань или ещё что-нибудь тогда и Украина будет фашистским государством
А пока так
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06

  ceba написав: Думаю,что фашисты любой национальности не нуждаются в моей защите.


Мягко говоря Вы лукавите - несколько постов выше Вы русских фашистов, которые в Грузии убивали и грабили людей защищали, говоря, что эти убийства и грабежи, всего-навсего старая - добрая историческая традиция...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:14

  Ukrainian написав:Почему это всех; только тех кто часть территории аннексирует у других стран; вот аннексирует Украина кубань или ещё что-нибудь тогда и Украина будет фашистским государством
А пока так
Я не собираюсь спорить по терминологии.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20

  Pupsik написав:
  ceba написав: Думаю,что фашисты любой национальности не нуждаются в моей защите.


Мягко говоря Вы лукавите - несколько постов выше Вы русских фашистов, которые в Грузии убивали и грабили людей защищали, говоря, что эти убийства и грабежи, всего-навсего старая - добрая историческая традиция...
Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:24

  Pupsik написав:
  ceba написав: Думаю,что фашисты любой национальности не нуждаются в моей защите.


Мягко говоря Вы лукавите - несколько постов выше Вы русских фашистов, которые в Грузии убивали и грабили людей защищали, говоря, что эти убийства и грабежи, всего-навсего старая - добрая историческая традиция...
Я не лукавлю. Во всем,что произошло в Грузии - виновата сама Грузия. Я не знаю сколько вам лет и помните ли вы ,что происходило в Г. после распада СССР. Я прекрасно помню,что там творилось в начале 90-х, знал людей которые бежали из Грузии бросив квартиры,гаражи,дачи.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:26

Перес де Куэльяр Твои угрозы от бессильной злобы. На другое ты не способен.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:31

  Перес де Куэльяр написав:Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".


Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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