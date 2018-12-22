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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:35

  ceba написав:Во всем,что произошло в Грузии - виновата сама Грузия


Ага :mrgreen: А Украина сама напала на Донбасс, а Молдова на Приднестровье...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:43

  барабашов написав:
  ceba написав:
  Pupsik написав:
Для полной ясности хочу отметить, что каждый гражданин Украины, кто призывает в Украину русский мир - рискует пережить/не пережить визит такого себе моторолы-антифашиста(без шеврона «Totenkopf») для исполнения исторической традиции! :mrgreen:
Поляки Волынь пережили и ничего.

Ну значит и вы переживёте сокращение населения Севастополя до тысяч 20 украиноговорящих военных(их них под 15ть будет СБУшников), а остальной скреповатой и её утилизацией займётся Онищенко со своим "Торнадо".
Чем меньше ваты доживёт до завтра - тем меньше нам их кормить в бараках рудников Жёлтых Вод! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы грозны на словах - попробуйте на деле![/quote]
русским свиньям не впервой заниматься оральным сексом с новыми хозяевами - для этого всего лишь при пенделе надо одеть сапог с хорошо прокованным носком(с шипами на нём)
подставили этим - подставите ж*** и тем(Торнадовцам)
Вот весь героизм руськаго Ваньки:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1048463.html?hl=
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:03

  Pupsik написав:
  ceba написав:Во всем,что произошло в Грузии - виновата сама Грузия


Ага :mrgreen: А Украина сама напала на Донбасс, а Молдова на Приднестровье...
Ты задал мне вопрос по Грузии, я тебе ответил. Ты же начинаешь переводить стрелки на Молдавию и Украину.
ceba
 
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