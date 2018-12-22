Ага А Украина сама напала на Донбасс, а Молдова на Приднестровье...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:35
Ага А Украина сама напала на Донбасс, а Молдова на Приднестровье...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:43
Вы грозны на словах - попробуйте на деле![/quote]
русским свиньям не впервой заниматься оральным сексом с новыми хозяевами - для этого всего лишь при пенделе надо одеть сапог с хорошо прокованным носком(с шипами на нём)
подставили этим - подставите ж*** и тем(Торнадовцам)
Вот весь героизм руськаго Ваньки:
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:03
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