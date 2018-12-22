Мягко говоря Вы лукавите - несколько постов выше Вы русских фашистов, которые в Грузии убивали и грабили людей защищали, говоря, что эти убийства и грабежи, всего-навсего старая - добрая историческая традиция...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06
Мягко говоря Вы лукавите - несколько постов выше Вы русских фашистов, которые в Грузии убивали и грабили людей защищали, говоря, что эти убийства и грабежи, всего-навсего старая - добрая историческая традиция...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:14
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:20
Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:24
Я не лукавлю. Во всем,что произошло в Грузии - виновата сама Грузия. Я не знаю сколько вам лет и помните ли вы ,что происходило в Г. после распада СССР. Я прекрасно помню,что там творилось в начале 90-х, знал людей которые бежали из Грузии бросив квартиры,гаражи,дачи.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:26
Перес де Куэльяр Твои угрозы от бессильной злобы. На другое ты не способен.
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:31
Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:35
Ага А Украина сама напала на Донбасс, а Молдова на Приднестровье...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:43
Вы грозны на словах - попробуйте на деле![/quote]
русским свиньям не впервой заниматься оральным сексом с новыми хозяевами - для этого всего лишь при пенделе надо одеть сапог с хорошо прокованным носком(с шипами на нём)
подставили этим - подставите ж*** и тем(Торнадовцам)
Вот весь героизм руськаго Ваньки:
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:03
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:12
барабашов Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории. У вас самая сильная армия на континенте, Америка и весь цивилизованный мир с вами. Вы только перейдете Перекоп россияне все потикають ,мост им в помощь.
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