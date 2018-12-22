Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:19
Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло
Слава Україні! /читаю усіх/
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