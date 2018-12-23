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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:19

  ceba написав:барабашов Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории. У вас самая сильная армия на континенте,


Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:08

  Pupsik написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".


Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір...
Річ в тому, що все одно б кликали, був великий вплив на ті території з рф, яка в свою чергу вдало проводить політику гальмування в еволюційному розвитку свого населення і робить його відсталим, на відміну від іншого людства, яке давно еволюційно вже випередило. Якщо дослідити, є певні відмінності, це як порівняти (неандертальця з пітекантропом, або Ельфа з Орком :lol: .) Так от, політика виховання рабів, покірних, без запитів, без прав, життя минулим без майбутнього, дійсно таке населення НА росії, зомбоване брехнею, яке кероване, бо інформують і вчать стільки, скільки потрібно, а також шляхом перемішування цілих народів в один єдиний "скот" лишає їх едентичності. А по іншому розвинене людство Світу і не розглядає рф, бо це вісь "Зла", армія - м*ясо, людське життя нічого не варте, це недоутворення під назвою росія, від якого всіляко хочуть відмежуватись, так як відчувають небезпеку. Тому у суміжних країн, які проходять еволюційний шлях людського розвитку і з*являються перешкоди (дестабілізація, пропаганда, агресія, війни), бо це все влаштовує російська федерація від того що є комплекс недорозвиненості, тому і інших тягне в своє "мокшанське болото", забуваючи що Людство і народи в суверенних держав мудрішають, розумнішають, бо еволюціонують, а не в "лаптях" і мають право вибору і бажання приєднатися до більш цівілізованого Світу, а також прагнення до гідного життя. Це краще, ніж бути бидлом рф.
Перес де Куэльяр
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