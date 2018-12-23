Pupsik написав: Перес де Куэльяр написав:
Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".
Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір...
Річ в тому, що все одно б кликали, був великий вплив на ті території з рф, яка в свою чергу вдало проводить політику гальмування в еволюційному розвитку свого населення і робить його відсталим, на відміну від іншого людства, яке давно еволюційно вже випередило. Якщо дослідити, є певні відмінності, це як порівняти (неандертальця з пітекантропом, або Ельфа з Орком
.) Так от, політика виховання рабів, покірних, без запитів, без прав, життя минулим без майбутнього, дійсно таке населення НА росії, зомбоване брехнею, яке кероване, бо інформують і вчать стільки, скільки потрібно, а також шляхом перемішування цілих народів в один єдиний "скот" лишає їх едентичності. А по іншому розвинене людство Світу і не розглядає рф, бо це вісь "Зла", армія - м*ясо, людське життя нічого не варте, це недоутворення під назвою росія, від якого всіляко хочуть відмежуватись, так як відчувають небезпеку. Тому у суміжних країн, які проходять еволюційний шлях людського розвитку і з*являються перешкоди (дестабілізація, пропаганда, агресія, війни), бо це все влаштовує російська федерація від того що є комплекс недорозвиненості, тому і інших тягне в своє "мокшанське болото", забуваючи що Людство і народи в суверенних держав мудрішають, розумнішають, бо еволюціонують, а не в "лаптях" і мають право вибору і бажання приєднатися до більш цівілізованого Світу, а також прагнення до гідного життя. Це краще, ніж бути бидлом рф.