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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 135136137138 Додано: Нед 23 гру, 2018 21:19 ceba написав: барабашов Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории. У вас самая сильная армия на континенте, Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории.самая сильная армия на континенте,



Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3091 З нами з: 07.06.12 Подякував: 703 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:08 Pupsik написав: Перес де Куэльяр написав: Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону". Ви апелюєте до манкурта-хохла, у якого ні гідності, ні Прапора, ні Батьківщини - все зрадив. Він спить і мріє про негаразди для України.Я б краще йому вічливо побажав скорішої зустрічі з Богом, або приниження, та злидні до "скону".



Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір... Як на мене, люди повинні знати ризики, потрібно говорити їм про них...от я думаю коли б мешканці Донецька знали про стару- добру історичну традицію за якою озброєні люди які приходять зі сходу грабують і вбивають людей то вони б добре подумали перш ніж кликати рускій мір... Річ в тому, що все одно б кликали, був великий вплив на ті території з рф, яка в свою чергу вдало проводить політику гальмування в еволюційному розвитку свого населення і робить його відсталим, на відміну від іншого людства, яке давно еволюційно вже випередило. Якщо дослідити, є певні відмінності, це як порівняти (неандертальця з пітекантропом, або Ельфа з Орком .) Так от, політика виховання рабів, покірних, без запитів, без прав, життя минулим без майбутнього, дійсно таке населення НА росії, зомбоване брехнею, яке кероване, бо інформують і вчать стільки, скільки потрібно, а також шляхом перемішування цілих народів в один єдиний "скот" лишає їх едентичності. А по іншому розвинене людство Світу і не розглядає рф, бо це вісь "Зла", армія - м*ясо, людське життя нічого не варте, це недоутворення під назвою росія, від якого всіляко хочуть відмежуватись, так як відчувають небезпеку. Тому у суміжних країн, які проходять еволюційний шлях людського розвитку і з*являються перешкоди (дестабілізація, пропаганда, агресія, війни), бо це все влаштовує російська федерація від того що є комплекс недорозвиненості, тому і інших тягне в своє "мокшанське болото", забуваючи що Людство і народи в суверенних держав мудрішають, розумнішають, бо еволюціонують, а не в "лаптях" і мають право вибору і бажання приєднатися до більш цівілізованого Світу, а також прагнення до гідного життя. Це краще, ніж бути бидлом рф. Річ в тому, що все одно б кликали, був великий вплив на ті території з рф, яка в свою чергу вдало проводить політику гальмування в еволюційному розвитку свого населення і робить його відсталим, на відміну від іншого людства, яке давно еволюційно вже випередило. Якщо дослідити, є певні відмінності, це як порівняти (неандертальця з пітекантропом, або Ельфа з Орком.) Так от, політика виховання рабів, покірних, без запитів, без прав, життя минулим без майбутнього, дійсно таке населення НА росії, зомбоване брехнею, яке кероване, бо інформують і вчать стільки, скільки потрібно, а також шляхом перемішування цілих народів в один єдиний "скот" лишає їх едентичності. А по іншому розвинене людство Світу і не розглядає рф, бо це вісь "Зла", армія - м*ясо, людське життя нічого не варте, це недоутворення під назвою росія, від якого всіляко хочуть відмежуватись, так як відчувають небезпеку. Тому у суміжних країн, які проходять еволюційний шлях людського розвитку і з*являються перешкоди (дестабілізація, пропаганда, агресія, війни), бо це все влаштовує російська федерація від того що є комплекс недорозвиненості, тому і інших тягне в своє "мокшанське болото", забуваючи що Людство і народи в суверенних держав мудрішають, розумнішають, бо еволюціонують, а не в "лаптях" і мають право вибору і бажання приєднатися до більш цівілізованого Світу, а також прагнення до гідного життя. Це краще, ніж бути бидлом рф. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2075 З нами з: 06.01.17 Подякував: 744 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 135136137138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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