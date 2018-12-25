Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:19
Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:33
Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год)
В третьей главе Адам Смит делает невероятно важное заключение:
«Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка».
З.Ы. это объективная причина стремления любых хоть эльфов,хоть орков, хоть инопланетян к захвату чужих территорий.
Разница лишь в том, что захват (расширение рынков) эльфами несёт ряд позитивных вещей, как несли цивилизацию римские легионы варварам, происходит интеграция и взаимовыгодный рост-развитие, + эта интеграция происходит цивилизованными инструментами + зачастую по обоюдному согласию. В характерном случае.
Зачастую к развитым другие сами стремятся интегрироваться.
А орки, варвары, менее развитые общества расширяют свои рынки ... по-варварски.
З.Ы. и это положение А.Смита относится ко всем временам (...феодалов, капитализма, совка).
И уже на этот скелет каждая власть натягивает свою одежку-объяснение причины расширения сферы влияния.
Комплексы...)))
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:20
Очередные феерические успехи советского-российского ПВО в Сирии!
Ракета С-125 успешно поразила жилой дом:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|