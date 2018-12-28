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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:19

  ceba написав:барабашов Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории. У вас самая сильная армия на континенте,


Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:33

Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год)

В третьей главе Адам Смит делает невероятно важное заключение:

«Углубление разделения труда в замкнутой системе ограниченно размерами рынка».

З.Ы. это объективная причина стремления любых хоть эльфов,хоть орков, хоть инопланетян к захвату чужих территорий.
Разница лишь в том, что захват (расширение рынков) эльфами несёт ряд позитивных вещей, как несли цивилизацию римские легионы варварам, происходит интеграция и взаимовыгодный рост-развитие, + эта интеграция происходит цивилизованными инструментами + зачастую по обоюдному согласию. В характерном случае.
Зачастую к развитым другие сами стремятся интегрироваться.

А орки, варвары, менее развитые общества расширяют свои рынки ... по-варварски.

З.Ы. и это положение А.Смита относится ко всем временам (...феодалов, капитализма, совка).

И уже на этот скелет каждая власть натягивает свою одежку-объяснение причины расширения сферы влияния.

Комплексы...)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:20

Очередные феерические успехи советского-российского ПВО в Сирии!

Ракета С-125 успешно поразила жилой дом:
https://twitter.com/ConflictsW/status/1077710125752819712
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:06

Главная АНБИЦИЯ России 2018-го года. Прямо из мультфильма, как писали в этой же теме полгода назад.
Скорость ракетного комплекса «Авангард» на испытаниях превысила 32 тысячи км/ч
Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» на испытаниях достиг скорости в 27 махов (более 32,2 тыс. км/ч), заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

https://www.kommersant.ru/doc/3844170
Это 8,5 км/с - выше 1-ой космической скорости.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:19

  Pupsik написав:
  ceba написав:барабашов Ну если ты герой умелый, иди отвоёвывай аннексированные территории. У вас самая сильная армия на континенте,


Тю!..дык Вы, видимо, пишите из-за поребрика...или из Крыма...а я уже грешным делом подумал, что Вы из украинского Харькова пишите ...или Одессы (сеете такие пророссийские мысли) - немного от сердца отлегло :lol:

Це списане на пенсію військова фашистня тимчасово проживаюча в анексованому Севастополі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:34

  Волгарь написав:Главная АНБИЦИЯ России 2018-го года. Прямо из мультфильма, как писали в этой же теме полгода назад.
Скорость ракетного комплекса «Авангард» на испытаниях превысила 32 тысячи км/ч
Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» на испытаниях достиг скорости в 27 махов (более 32,2 тыс. км/ч), заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

https://www.kommersant.ru/doc/3844170
Это 8,5 км/с - выше 1-ой космической скорости.


Однозначно. А если еще 30% по привычке приписать - так вообще вокруг Земли облетит. :mrgreen:

Ну и смотрим про этот "Авангард":

1 марта 2018, Послание Федеральному Собранию:
https://ria.ru/20180301/1515531377.html
...уверяю вас, всё это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы – этого ещё одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард».


26 декабря 2018:
https://www.gazeta.ru/army/2018/12/27/12111319.shtml
...гиперзвуковая система «Авангард», планирующий блок. По моему поручению предприятия промышленности и Министерство обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные. Испытание прошло, повторяю, успешно.


А теперь пытаемся отгадать, когда он соврал - в марте, когда сказал про серийное производство или в декабре, когда испытание презентовал как"отличный подарок к новому году"? :mrgreen:

И напомню, что полет ракеты на ядерном двигателе оказался таки обычным блефом. Там по-моему даже мультик не удосужились нарисовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:57

Экономист Никита Кричевский: в 2019-м Россию ждут саботаж власти и пламя массового недовольства

https://www.znak.com/2018-12-28/ekonomi ... edovolstva
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:21

  Pupsik написав:Экономист Никита Кричевский: в 2019-м Россию ждут саботаж власти и пламя массового недовольства

https://www.znak.com/2018-12-28/ekonomi ... edovolstva

Очень авторитетно. Правда кто это такой, никто понятия не имеет-но это совершенно не важно - главное утешиться.
А вот еще одна АНБИЦИЯ. Чуть поменьше, чем Авангард, но самая что ни наесть имперская
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОГО ТУ-22МЗМ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
https://news-front.info/2018/12/28/perv ... -uspeshno/
Старый Бэкфайр обретает новую жизнь - с системой дозаправки, вооруженный новой КР Х-32, он не только способен на скорости 2300 км/ч поразить любую цель в Европе, не входя в зону ПВО, но с аэродромов Чукотки достигает Западного побережья США - базы ПЛАРБ и 400-от ПУ древних Минитменов в Северной Дакоте и Вайоминге.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:06

Волгарь
Літак розробки 70-х років минулого тисячоліття. Найшли чим пишатися. :)

з.і. Так що там з мостом через Лєну?
Місцеві так і будуть мучитися?!
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