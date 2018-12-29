Додано: Нед 30 гру, 2018 07:39
"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/