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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 30 гру, 2018 07:39
"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:46
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
https://defence-line.org/2018/12/belorussiya-sdelka-zakryta/
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Faceless
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