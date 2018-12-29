Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Напомню, Овощ хотел провернуть это же мероприятие, но в Украине оказался Народ, который уже превратился в Нацию. А в Белоруссии оказалось то, что оказалось. Они даже не заметят особых перемен. Это случится чуть позже, когда аншлюс уже будет закончен и им укажут их место, как это было сделано в Крыму.
Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.
Об «Авангарде». Показан пуск ракеты (возможно УР-100УТТХ), которая доставила на нужную высоту некий объект. Для придания достоверности показан Путин (вид сзади, чтобы не показывать спереди плохо соображающего гаранта) — вот и вся объективная информация. Далее — «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется» (Путин). Возникает вопрос, если на поверхности блока 2 000С, то это означает, что он окружен плазмой, а плазма это электромагнитный экран. Напомню, что феномен обрыва связи при входе КА в атмосферу известен давно, еще со времен программ «Джемини» и «Аполлон». Кто нибудь скажет, как управлять вундервафлей в оболочке из плазмы в полете и при наведении на цель ? И как управлять маневрами блока на заявленной высоте в 70 км, где разряженная атмосфера? Ведь без управления этому чудо-блоку всё равно кого поражать — Вашингтон или Москву. http://extremal-mechanics.org/archives/ ... mment-6877
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer