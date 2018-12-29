Додано: Нед 30 гру, 2018 18:57

Волгарь написав: Главная АНБИЦИЯ России 2018-го года. Прямо из мультфильма, как писали в этой же теме полгода назад.

Скорость ракетного комплекса «Авангард» на испытаниях превысила 32 тысячи км/ч

Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» на испытаниях достиг скорости в 27 махов (более 32,2 тыс. км/ч), заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

https://www.kommersant.ru/doc/3844170

Это 8,5 км/с - выше 1-ой космической скорости. Главная АНБИЦИЯ России 2018-го года. Прямо из мультфильма, как писали в этой же теме полгода назад.Это 8,5 км/с - выше 1-ой космической скорости.

Об «Авангарде».Показан пуск ракеты (возможно УР-100УТТХ), которая доставила на нужную высоту некий объект. Для придания достоверности показан Путин (вид сзади, чтобы не показывать спереди плохо соображающего гаранта) — вот и вся объективная информация.Далее — «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется» (Путин).Возникает вопрос, если на поверхности блока 2 000С, то это означает, что он окружен плазмой, а плазма это электромагнитный экран. Напомню, что феномен обрыва связи при входе КА в атмосферу известен давно, еще со времен программ «Джемини» и «Аполлон».Кто нибудь скажет, как управлять вундервафлей в оболочке из плазмы в полете и при наведении на цель ? И как управлять маневрами блока на заявленной высоте в 70 км, где разряженная атмосфера?Ведь без управления этому чудо-блоку всё равно кого поражать — Вашингтон или Москву.