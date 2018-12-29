Додано: Нед 30 гру, 2018 19:36

Волгарь написав: Pupsik написав: Экономист Никита Кричевский: в 2019-м Россию ждут саботаж власти и пламя массового недовольства



https://www.znak.com/2018-12-28/ekonomi ... edovolstva

Очень авторитетно. Правда кто это такой, никто понятия не имеет-но это совершенно не важно - главное утешиться.

А вот еще одна АНБИЦИЯ. Чуть поменьше, чем Авангард, но самая что ни наесть имперская

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОГО ТУ-22МЗМ ПРОШЕЛ УСПЕШНО

https://news-front.info/2018/12/28/perv ... -uspeshno/

Старый Бэкфайр обретает новую жизнь - с системой дозаправки, вооруженный новой КР Х-32, он не только способен на скорости 2300 км/ч поразить любую цель в Европе, не входя в зону ПВО, но с аэродромов Чукотки достигает Западного побережья США - базы ПЛАРБ и 400-от ПУ древних Минитменов в Северной Дакоте и Вайоминге. Очень авторитетно. Правдапонятия не имеет-но это совершенно не важно - главное утешиться.А вот еще одна АНБИЦИЯ. Чуть поменьше, чем Авангард, но самая что ни наесть имперскаяСтарый Бэкфайр обретает новую жизнь - с системой дозаправки, вооруженный новой КР Х-32, он не только способен на скорости 2300 км/ч поразить любую цель в Европе, не входя в зону ПВО, но с аэродромов Чукотки достигает Западного побережья США - базы ПЛАРБ и 400-от ПУ древних Минитменов в Северной Дакоте и Вайоминге.

Сколько там Вовочка и Димон хотят Су-57 построить? 20,50?

К 2025 году истребители F-35 Lightning II смогут полноценно обнаруживать, отслеживать и даже сбивать баллистические ракеты.Руководитель Агентства по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) в отчете Конгрессу рассказал о планах задействования новейших самолетов, сообщает Warspot со ссылкой на портал breakingdefense.com.«Нам потребуется шесть-семь лет, чтобы расширить возможности F-35 и разработать новую быструю ракету, а также интегрировать их в существующую систему противоракетной обороны. Этот самолет если не изменит правила игры, то станет важным элементом для борьбы с баллистическими ракетами», — рассказал руководитель Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэмюэль Грейвс.По словам Грейвса, истребители F-35 уже могут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических ракет на начальном этапе полета, при этом испытания подсистем самолета продолжаются. Кроме того, к 2025 году планируется завершить программу разработки специальной версии авиационной ракеты, предназначенной для уничтожения баллистических ракет.В Минобороны США указывают, что всего армия получит 2443 истребителя F-35. Из них 1763 самолета предназначены для ВВС и будут базироваться на американских базах в разных уголках мира. Таким образом, Агентство по противоракетной обороне получит эффективные средства для поражения баллистических ракет на начальном этапе их полета, тогда как существующая система ПВО продолжит использоваться для поражения целей на среднем и терминальном участках полета.