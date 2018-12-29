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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 30 гру, 2018 07:39
"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:46
Re: Імперські амбіції сусіда
https://defence-line.org/2018/12/belorussiya-sdelka-zakryta/
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:19
Уйдет Лукашенко на пенсию в такой ситуации. Но через год-два, помрёт от сердечной недостаточности. Его Колю задвинут, что и не найдёшь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:42
Гарна цитата
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:57
Об «Авангарде».
Показан пуск ракеты (возможно УР-100УТТХ), которая доставила на нужную высоту некий объект. Для придания достоверности показан Путин (вид сзади, чтобы не показывать спереди плохо соображающего гаранта) — вот и вся объективная информация.
Далее — «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется» (Путин).
Возникает вопрос, если на поверхности блока 2 000С, то это означает, что он окружен плазмой, а плазма это электромагнитный экран. Напомню, что феномен обрыва связи при входе КА в атмосферу известен давно, еще со времен программ «Джемини» и «Аполлон».
Кто нибудь скажет, как управлять вундервафлей в оболочке из плазмы в полете и при наведении на цель ? И как управлять маневрами блока на заявленной высоте в 70 км, где разряженная атмосфера?
Ведь без управления этому чудо-блоку всё равно кого поражать — Вашингтон или Москву.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:36
К 2025 году истребители F-35 Lightning II смогут полноценно обнаруживать, отслеживать и даже сбивать баллистические ракеты.
Руководитель Агентства по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) в отчете Конгрессу рассказал о планах задействования новейших самолетов, сообщает Warspot со ссылкой на портал breakingdefense.com.
«Нам потребуется шесть-семь лет, чтобы расширить возможности F-35 и разработать новую быструю ракету, а также интегрировать их в существующую систему противоракетной обороны. Этот самолет если не изменит правила игры, то станет важным элементом для борьбы с баллистическими ракетами», — рассказал руководитель Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэмюэль Грейвс.
По словам Грейвса, истребители F-35 уже могут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических ракет на начальном этапе полета, при этом испытания подсистем самолета продолжаются. Кроме того, к 2025 году планируется завершить программу разработки специальной версии авиационной ракеты, предназначенной для уничтожения баллистических ракет.
В Минобороны США указывают, что всего армия получит 2443 истребителя F-35. Из них 1763 самолета предназначены для ВВС и будут базироваться на американских базах в разных уголках мира. Таким образом, Агентство по противоракетной обороне получит эффективные средства для поражения баллистических ракет на начальном этапе их полета, тогда как существующая система ПВО продолжит использоваться для поражения целей на среднем и терминальном участках полета.
Сколько там Вовочка и Димон хотят Су-57 построить? 20,50?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:07
Он же (Вовочка) говорил - траектория непредсказуемая
Слава Україні! /читаю усіх/
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