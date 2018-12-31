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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 07:39

"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:46

Re: Імперські амбіції сусіда

Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
https://defence-line.org/2018/12/belorussiya-sdelka-zakryta/
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:19

  Faceless написав:
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
https://defence-line.org/2018/12/belorussiya-sdelka-zakryta/

Уйдет Лукашенко на пенсию в такой ситуации. Но через год-два, помрёт от сердечной недостаточности. Его Колю задвинут, что и не найдёшь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:42

  Faceless написав:
Pupsik написав:"От Лукашенко потребовали интенсифицировать интеграцию с Россией, под которой на данном этапе понимается унификация законодательства (фактически принудительное введение российского), введение единой валюты (с эмиссионным центром в Москве), единая судебная власть. Перед Лукашенко сейчас стоит выбор - обеспечить личное выживание и сдаться (в таком случае личные гарантии ему, естественно, будут даны, на пенсию в итоге уйдет с почетом, детей пристроят на вполне серьезные и хлебные места) либо упереться и пойти в отказ. Пока окончательное решение не принято (точнее, не озвучено) - варианты есть" (С).
https://defence-line.org/2018/12/belorussiya-sdelka-zakryta/


Гарна цитата
Напомню, Овощ хотел провернуть это же мероприятие, но в Украине оказался Народ, который уже превратился в Нацию. А в Белоруссии оказалось то, что оказалось. Они даже не заметят особых перемен. Это случится чуть позже, когда аншлюс уже будет закончен и им укажут их место, как это было сделано в Крыму.

Те, кто между позором и войной выбирают позор, в конце концов, получают и то, и другое.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:57

  Волгарь написав:Главная АНБИЦИЯ России 2018-го года. Прямо из мультфильма, как писали в этой же теме полгода назад.
Скорость ракетного комплекса «Авангард» на испытаниях превысила 32 тысячи км/ч
Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» на испытаниях достиг скорости в 27 махов (более 32,2 тыс. км/ч), заявил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Юрий Борисов.

https://www.kommersant.ru/doc/3844170
Это 8,5 км/с - выше 1-ой космической скорости.

Об «Авангарде».
Показан пуск ракеты (возможно УР-100УТТХ), которая доставила на нужную высоту некий объект. Для придания достоверности показан Путин (вид сзади, чтобы не показывать спереди плохо соображающего гаранта) — вот и вся объективная информация.
Далее — «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется» (Путин).
Возникает вопрос, если на поверхности блока 2 000С, то это означает, что он окружен плазмой, а плазма это электромагнитный экран. Напомню, что феномен обрыва связи при входе КА в атмосферу известен давно, еще со времен программ «Джемини» и «Аполлон».
Кто нибудь скажет, как управлять вундервафлей в оболочке из плазмы в полете и при наведении на цель ? И как управлять маневрами блока на заявленной высоте в 70 км, где разряженная атмосфера?
Ведь без управления этому чудо-блоку всё равно кого поражать — Вашингтон или Москву.
http://extremal-mechanics.org/archives/ ... mment-6877
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:36

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Экономист Никита Кричевский: в 2019-м Россию ждут саботаж власти и пламя массового недовольства

https://www.znak.com/2018-12-28/ekonomi ... edovolstva

Очень авторитетно. Правда кто это такой, никто понятия не имеет-но это совершенно не важно - главное утешиться.
А вот еще одна АНБИЦИЯ. Чуть поменьше, чем Авангард, но самая что ни наесть имперская
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОГО ТУ-22МЗМ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
https://news-front.info/2018/12/28/perv ... -uspeshno/
Старый Бэкфайр обретает новую жизнь - с системой дозаправки, вооруженный новой КР Х-32, он не только способен на скорости 2300 км/ч поразить любую цель в Европе, не входя в зону ПВО, но с аэродромов Чукотки достигает Западного побережья США - базы ПЛАРБ и 400-от ПУ древних Минитменов в Северной Дакоте и Вайоминге.

К 2025 году истребители F-35 Lightning II смогут полноценно обнаруживать, отслеживать и даже сбивать баллистические ракеты.
Руководитель Агентства по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) в отчете Конгрессу рассказал о планах задействования новейших самолетов, сообщает Warspot со ссылкой на портал breakingdefense.com.


«Нам потребуется шесть-семь лет, чтобы расширить возможности F-35 и разработать новую быструю ракету, а также интегрировать их в существующую систему противоракетной обороны. Этот самолет если не изменит правила игры, то станет важным элементом для борьбы с баллистическими ракетами», — рассказал руководитель Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэмюэль Грейвс.


По словам Грейвса, истребители F-35 уже могут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических ракет на начальном этапе полета, при этом испытания подсистем самолета продолжаются. Кроме того, к 2025 году планируется завершить программу разработки специальной версии авиационной ракеты, предназначенной для уничтожения баллистических ракет.


В Минобороны США указывают, что всего армия получит 2443 истребителя F-35. Из них 1763 самолета предназначены для ВВС и будут базироваться на американских базах в разных уголках мира. Таким образом, Агентство по противоракетной обороне получит эффективные средства для поражения баллистических ракет на начальном этапе их полета, тогда как существующая система ПВО продолжит использоваться для поражения целей на среднем и терминальном участках полета.


Сколько там Вовочка и Димон хотят Су-57 построить? 20,50?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:07

  Ukrainian написав: И как управлять маневрами блока на заявленной высоте в 70 км, где разряженная атмосфера?
Ведь без управления этому чудо-блоку всё равно кого поражать — Вашингтон или Москву.
http://extremal-mechanics.org/archives/ ... mment-6877


Он же (Вовочка) говорил - траектория непредсказуемая :lol: :mrgreen:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 06:52

"От проблемы бандеровской Антироссии никуда не деться, решать её придётся и решать, вероятно, военным путём - само не рассосётся. Проблема "сувалковского коридора" как военно-логистического для существования Прибалтийского плацдарма НАТО с угрозой Калининградскому эксклаву и Ленинградскому региону. Объективно эти угрозы без Белоруссии не решить, причём, не "союзной" Белоруссии, а Белоруссии как части целого организма с централизованным управлением экономикой и вооружёнными силами" (С).
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:35

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А ведь такие надежды подавал аккаунт волгарей...
Так завр...заработались, что внезапно оказалось, что они даже не из Н.Новгорода...

Россияне могут бесплатно собирать валежник с 1 январяКак смогли на россии компенсировали повышение цен )))
vladvlas
 
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