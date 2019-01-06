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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 січ, 2019 07:29
Новости супердержавы
Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отправят на ремонт в Китай (
и ремонтировать крейсер теперь негде.
Вы еще верите в гиперзв путинские ракеты?!
Слава Україні! /читаю усіх/
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