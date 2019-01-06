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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 січ, 2019 07:29
Новости супердержавы
Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»(построен в Николаеве!) отправят на ремонт в Китай (
Вы еще верите в гиперзвуковые путинские ракеты?!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:38
Новости супердержавы
Минфин США заблокировал поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран
...пиндосовский минфин решает,покупать Ирану российские самолеты или нет
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:49
Новости супердержавы
Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50
Скоро придут и скажут, что патриарх такого не говорил. Это Эхо Мацы всё перекрутило
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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