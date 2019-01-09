Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Новости супердержавы Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»(построен в Николаеве!) отправят на ремонт в Китай (https://news.rambler.ru/army/41508515-r ... e=copylink …), так как единственный в России судоремонтный док таких размеров затонул и ремонтировать крейсер теперь негде. Вы еще верите в гиперзвуковые путинские ракеты?!
Pupsik написав:Новости супердержавы Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»(построен в Николаеве!) отправят на ремонт в Китай (https://news.rambler.ru/army/41508515-r ... e=copylink ), так как единственный в России судоремонтный док таких размеров затонул и ремонтировать крейсер теперь негде. Вы еще верите в гиперзвуковые путинские ракеты?!
Не только верю - я частенько проезжаю мимо новенького, построенного с иголочки завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты ПРО для С-400/500, летящие со скоростью 10 махов на 400 км. А в общем, почитайте В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв
https://vz.ru/society/2019/1/4/956957.html И немного об F-35 Временный глава Пентагона нецензурно отозвался о F-35 https://vz.ru/news/2019/1/10/958662.html В сущности, он абсолютно прав - неуклюжая, тихоходная и очень дорогая машина, невидимая только на собственных радарах. Типичный истребитель-бомбардировщик, т.е. ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК, неспособный к маневренному воздушному бою, представляющий угрозу только для ПВО в возрасте 40+ лет.