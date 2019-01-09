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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:45

Томос наш!!!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:29

Новости супердержавы
Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»(построен в Николаеве!) отправят на ремонт в Китай (https://news.rambler.ru/army/41508515-r ... e=copylink …), так как единственный в России судоремонтный док таких размеров затонул и ремонтировать крейсер теперь негде.
Вы еще верите в гиперзвуковые путинские ракеты?! :P
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:38

Новости супердержавы :lol:

Минфин США заблокировал поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран
...пиндосовский минфин решает,покупать Ирану российские самолеты или нет :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:49

Новости супердержавы
Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
 :lol:
Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни.
https://echo.msk.ru/news/2347807-echo.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50

  Pupsik написав:Новости супердержавы
Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста, — уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл
 :lol:
Он призвал ограничить чрезмерное использование гаджетов в обычной жизни.
https://echo.msk.ru/news/2347807-echo.html

Скоро придут и скажут, что патриарх такого не говорил. Это Эхо Мацы всё перекрутило :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:23

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А мультики с ракетами - выгодное дело :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:12

  Pupsik написав:Новости супердержавы
Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»(построен в Николаеве!) отправят на ремонт в Китай (https://news.rambler.ru/army/41508515-r ... e=copylink ), так как единственный в России судоремонтный док таких размеров затонул и ремонтировать крейсер теперь негде.
Вы еще верите в гиперзвуковые путинские ракеты?! :P

Не только верю - я частенько проезжаю мимо новенького, построенного с иголочки завода имени 70-ти летия Победы, где делают ракеты ПРО для С-400/500, летящие со скоростью 10 махов на 400 км.
А в общем, почитайте
В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

https://vz.ru/society/2019/1/4/956957.html
И немного об F-35
Временный глава Пентагона нецензурно отозвался о F-35
https://vz.ru/news/2019/1/10/958662.html
В сущности, он абсолютно прав - неуклюжая, тихоходная и очень дорогая машина, невидимая только на собственных радарах. Типичный истребитель-бомбардировщик, т.е. ИСТРЕБИТЕЛЬ МИНУС БОМБАРДИРОВЩИК, неспособный к маневренному воздушному бою, представляющий угрозу только для ПВО в возрасте 40+ лет.
Волгарь
 
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Волгарь
З поверненням!
Як екскурсія до Нижнього Новгороду? ;)
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