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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:53
Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:05
Волгарь
А что, пенсионный возраст снизили в РФ ?
И НДС тоже снизили ?
Смешные эти Волгари, радуются какому-то мифическому сверх-оружию. Прямо как в Германии 1943-1945 годов. Но зато не видят, как их уже обокрали на многие годы вперёд
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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