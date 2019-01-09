Додано: Чет 10 січ, 2019 20:05

Волгарь

А что, пенсионный возраст снизили в РФ ?

И НДС тоже снизили ?

Смешные эти Волгари, радуются какому-то мифическому сверх-оружию. Прямо как в Германии 1943-1945 годов. Но зато не видят, как их уже обокрали на многие годы вперёд

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах