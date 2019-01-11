Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты. https://ru.reuters.com/article/topNews/ ... 41M9-ORUTP
Волгарь А что, пенсионный возраст снизили в РФ ? И НДС тоже снизили ? Смешные эти Волгари, радуются какому-то мифическому сверх-оружию. Прямо как в Германии 1943-1945 годов. Но зато не видят, как их уже обокрали на многие годы вперёд
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Pupsik написав:Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты. https://ru.reuters.com/article/topNews/ ... 41M9-ORUTP
Скорее бы уже. А то на поддержке такого союзника Россия теряет по 200 долларов на каждой из 24 млн т. поставленной нефти и по 70 - на каждой 1000 м3 газа из 20 млрд. поставляемых. Плюс 1-3 млрд. долларов ежегодных кредитов. А в обмен на это - поток фальсификата/контрабанды/санкционки. Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.
A Russian hypersonic glide vehicle (HGV), known as the Avangard, completed a successful flight test in December in which the weapon purportedly reached 27 times the speed of sound. The Russians also claim this system is now in production and ready to be fielded.
Finally, hypersonics travel at such high velocities that when combined with their lower flight altitude, they compress the radar detection range and reaction times to the point that none of our current systems have a realistic chance of successful intercept.
Retired Maj. Gen. Howard “Dallas” Thompson is a former chief of staff for NORAD/NORTHCOM and a former Air Force fighter pilot. Очередные мульфильмы, теперь от бывшего командующего НОРАД
Pupsik написав:Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты. https://ru.reuters.com/article/topNews/ ... 41M9-ORUTP
Скорее бы уже. А то на поддержке такого союзника Россия теряет по 200 долларов на каждой из 24 млн т. поставленной нефти и по 70 - на каждой 1000 м3 газа из 20 млрд. поставляемых. Плюс 1-3 млрд. долларов ежегодных кредитов. А в обмен на это - поток фальсификата/контрабанды/санкционки. Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.
Кадырова забыл. Когда он пузо Гундяхе вскрывать будет и Медведа публично как врага-либероида запорет лично на Лобном месте - чемоданы собирать будем или уже оттудова, с Пармезании, пишем опусы?
Pupsik написав:Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты. https://ru.reuters.com/article/topNews/ ... 41M9-ORUTP
Скорее бы уже. А то на поддержке такого союзника Россия теряет по 200 долларов на каждой из 24 млн т. поставленной нефти и по 70 - на каждой 1000 м3 газа из 20 млрд. поставляемых. Плюс 1-3 млрд. долларов ежегодных кредитов. А в обмен на это - поток фальсификата/контрабанды/санкционки. Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.
Кадырова забыл. Когда он пузо Гундяхе вскрывать будет и Медведа публично как врага-либероида запорет лично на Лобном месте - чемоданы собирать будем или уже оттудова, с Пармезании, пишем опусы?
Простите, но это уже почти клиника. Придумайте что-нибудь поумнее - про бабушку, которой собирают на дрова, погнутую елку или давку при раздаче конфет. Все интересней будет. А так, уж простите, Вы производите впечатление неудачливого бота, получающего построчно за посты, не имеющие абсолютно никакого отношения к теме обсуждения.