Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Москве составили карту помоек, где можно поесть Речь идет о местах, куда попадает еда с истекшим сроком годности из столичных супермаркетов. Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется. Карта находится в открытом доступе.
Составители карты помоек говорят, что открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов, где директор не против раздать неликвид или где сотрудники устали бороться с непрошенными гостями.