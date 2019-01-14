vladvlas
Дійсно, з Новгородом якось не зручно вийшло
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 січ, 2019 14:47
Россия потеряла связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Специалисты пытаются устранить неполадки...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:43
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:55
Вот и вылез имперец из учителя истории.
Помощь США в 1921 году - вежливо умолчали
Стройку заводов, при помощи США в 1930-х - вежливо умолчали
Помощь союзников во Вторую Мировую - вежливо умолчали.
А уж про то, что бОльшая часть авиационного бензина была поставлена союзниками по ленд-лизу, я вообще молчу.
Но вы же уверены, что самолёты и без бензина летали бы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 03:06
В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.
Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.
По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.
Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.
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