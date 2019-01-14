Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Москве составили карту помоек, где можно поесть Речь идет о местах, куда попадает еда с истекшим сроком годности из столичных супермаркетов. Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется. Карта находится в открытом доступе.
Составители карты помоек говорят, что открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов, где директор не против раздать неликвид или где сотрудники устали бороться с непрошенными гостями.
Волгарь написав:Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.
Вот и вылез имперец из учителя истории. Помощь США в 1921 году - вежливо умолчали Стройку заводов, при помощи США в 1930-х - вежливо умолчали Помощь союзников во Вторую Мировую - вежливо умолчали. А уж про то, что бОльшая часть авиационного бензина была поставлена союзниками по ленд-лизу, я вообще молчу. Но вы же уверены, что самолёты и без бензина летали бы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.
Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.
По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.
Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.
vovikhan1991 написав:В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.
Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.
По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.
Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.
Эксперду надо бы сменить профессию - при проведении референдума Шикотан и Хабомаи никогда не отдадут Японии, голосование будет против. Поэтому отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.