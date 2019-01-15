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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:55

vladvlas
Дійсно, з Новгородом якось не зручно вийшло :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:47

Россия потеряла связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Специалисты пытаются устранить неполадки...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:47

:mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:43

https://news.rambler.ru/community/41548709-dlya-rossiyan-sostavili-kartu-pomoek-gde-mozhno-poest/
В Москве составили карту помоек, где можно поесть
Речь идет о местах, куда попадает еда с истекшим сроком годности из столичных супермаркетов.
Сейчас на карте около 30 точек, и она регулярно пополняется. Карта находится в открытом доступе.

Составители карты помоек говорят, что открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов, где директор не против раздать неликвид или где сотрудники устали бороться с непрошенными гостями.
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:55

  Волгарь написав:Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.

Вот и вылез имперец из учителя истории.
Помощь США в 1921 году - вежливо умолчали
Стройку заводов, при помощи США в 1930-х - вежливо умолчали
Помощь союзников во Вторую Мировую - вежливо умолчали.
А уж про то, что бОльшая часть авиационного бензина была поставлена союзниками по ленд-лизу, я вообще молчу.
Но вы же уверены, что самолёты и без бензина летали бы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 03:06

В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.

Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:41

  vovikhan1991 написав:В Кремле рассматривают возможность «референдума» на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии.

Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве.

По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом «референдум» пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.

Как поясняет Грозев, по задумке Кремля это якобы подчеркнуло бы, что Россия стоит на позициях самоопределения территорий, как, по версии Москвы, произошло и с Крымом.

Эксперду надо бы сменить профессию - при проведении референдума Шикотан и Хабомаи никогда не отдадут Японии, голосование будет против. Поэтому отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:05

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Эксперду надо бы сменить профессию

... або з'їздити з екскурсією в Нижній Новгород :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:13

- Мы возвращаем свою более чем тысячелетнюю историю христианства. Мы отбрасываем Москву на 600 лет назад, в 1448 год, когда они самовольно отделились от Киевской митрополии и их более 140 лет никто не признавал, пока они обманом не выбили себе патриархат. На самом деле, у российской церкви до сих пор нет никакого томоса об автокефалии. Пройдет время, и на Вселенском православном соборе скажут, что у этих мошенников нет никакой автокефалии и они раскольники. К тому же, отмена акта 1686 года о подчинени Москве Киевской митрополии касается не только современной территории Украины. Речь идет о Кубани, Белгородщине, Курщине, части Рязанщины, всей Беларуси, Литве - все эти земли входили в Киевскую митрополию.

- Что теряет Россия помимо церковной истории и влияния на украинское общество?

- Меняется вся геоцерковная ситуация в пользу Украины и Вселенского патриархата. Вселенский патриархат они давно хотели съесть. Они с XVI столетия носятся с идеей "третьего Рима". Даже в ХХ веке, в 1948 году Иосиф Сталин пытался организовать собор и перетянуть православный центр в Москву. Теперь навеки похоронена эта идиотская идея. Забудьте. Вычеркните. Третий Рим пал. Он больше никогда не поднимется. Россия больше никогда не будет империей. Она распадется на 12-19 мелких княжеств. Наконец те, кого они взяли в рабство - Саха-Якутия, Бурятия, Татарстан, чукчи, морийцы, Мордва - создадут свои государства. Мы с ними будем дружить, по-соседски торговать, восстановим Великий шелковый путь. У нас большое будущее, и все это результат государственной и церковной независимости.

https://www.liga.net/politics/interview ... ---zdioruk
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:34

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:Россия может потерять союзника, если откажется от компенсаций белорусских потерь налогового маневра, сказал в четверг президент Александр Лукашенко и предложил правительству организовать альтернативные поставки нефти для белорусских НПЗ через балтийские порты.
https://ru.reuters.com/article/topNews/ ... 41M9-ORUTP

Скорее бы уже. А то на поддержке такого союзника Россия теряет по 200 долларов на каждой из 24 млн т. поставленной нефти и по 70 - на каждой 1000 м3 газа из 20 млрд. поставляемых. Плюс 1-3 млрд. долларов ежегодных кредитов. А в обмен на это - поток фальсификата/контрабанды/санкционки.
Союзников, по меткому выражению Александра III, у России 130 лет назад было 2. На рубеже 40-х годов прибавился еще один - ВВС/ВКС теперь. На рубеже 60-х - РВСН. Более НИКОГДА И НИКАКИХ союзников она не имела. И прекрасно без них обойдется. Потому что с друзьями/союзниками типа Белоруссии и врагов не надо.

Ух Ти як заспівав:-)
Всім процвітання!
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