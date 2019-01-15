Додано: Вів 15 січ, 2019 16:13

- Мы возвращаем свою более чем тысячелетнюю историю христианства. Мы отбрасываем Москву на 600 лет назад, в 1448 год, когда они самовольно отделились от Киевской митрополии и их более 140 лет никто не признавал, пока они обманом не выбили себе патриархат. На самом деле, у российской церкви до сих пор нет никакого томоса об автокефалии. Пройдет время, и на Вселенском православном соборе скажут, что у этих мошенников нет никакой автокефалии и они раскольники. К тому же, отмена акта 1686 года о подчинени Москве Киевской митрополии касается не только современной территории Украины. Речь идет о Кубани, Белгородщине, Курщине, части Рязанщины, всей Беларуси, Литве - все эти земли входили в Киевскую митрополию.- Что теряет Россия помимо церковной истории и влияния на украинское общество?- Меняется вся геоцерковная ситуация в пользу Украины и Вселенского патриархата. Вселенский патриархат они давно хотели съесть. Они с XVI столетия носятся с идеей "третьего Рима". Даже в ХХ веке, в 1948 году Иосиф Сталин пытался организовать собор и перетянуть православный центр в Москву. Теперь навеки похоронена эта идиотская идея. Забудьте. Вычеркните. Третий Рим пал. Он больше никогда не поднимется. Россия больше никогда не будет империей. Она распадется на 12-19 мелких княжеств. Наконец те, кого они взяли в рабство - Саха-Якутия, Бурятия, Татарстан, чукчи, морийцы, Мордва - создадут свои государства. Мы с ними будем дружить, по-соседски торговать, восстановим Великий шелковый путь. У нас большое будущее, и все это результат государственной и церковной независимости.