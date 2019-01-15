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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29

  Волгарь написав: Шикотан и Хабомаи отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.




27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:05

  Волгарь написав:Эксперду надо бы сменить профессию - при проведении референдума Шикотан и Хабомаи никогда не отдадут Японии, голосование будет против. Поэтому отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.

Переобувка в прыжке :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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