27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29
27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:05
Переобувка в прыжке
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:08
Старания росс ботов не пропали даром!
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14
Это было более 60 лет назад - теперь мирный Договор РФ гораздо нужнее, чем тогда. Достаточно было уступить КНР несколько никому не нужных островов по Амуру, чтобы отношения с Ки таем перешли от хороших к отличным. Хорошими в итоге отношения с Японией вряд ли станут, но нормальными - почти наверняка
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