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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29
Волгарь написав:
Шикотан и Хабомаи отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.
27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:05
Волгарь написав:
Эксперду надо бы сменить профессию - при проведении референдума Шикотан и Хабомаи никогда не отдадут Японии, голосование будет против. Поэтому отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.
Переобувка в прыжке
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:08
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Подолянин
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14
Pupsik написав: Волгарь написав:
Шикотан и Хабомаи отдадут просто - подпишут мирный Договор, а Госдура проголосует за их передачу.
27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
Это было более 60 лет назад - теперь мирный Договор РФ гораздо нужнее, чем тогда. Достаточно было уступить КНР несколько никому не нужных островов по Амуру, чтобы отношения с Ки таем перешли от хороших к отличным. Хорошими в итоге отношения с Японией вряд ли станут, но нормальными - почти наверняка
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Волгарь
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:21
Волгарь написав:
Это было более 60 лет назад - теперь мирный Договор РФ гораздо нужнее, чем тогда. Достаточно было уступить КНР несколько никому не нужных островов по Амуру, чтобы отношения с Ки таем перешли от хороших к отличным. Хорошими в итоге отношения с Японией вряд ли станут, но нормальными - почти наверняка
Уявляєте які будуть стосунки з Китаєм та Японією, коли повернете їм території до Уралу? ))))
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vovikhan1991
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:08
Волгарь написав:
Это было более 60 лет назад - теперь мирный Договор РФ гораздо нужнее, чем тогда. Достаточно было уступить КНР несколько никому не нужных островов по Амуру, чтобы отношения с Ки таем перешли от хороших к отличным. Хорошими в итоге отношения с Японией вряд ли станут, но нормальными - почти наверняка
И Крым не забудьте вернуть
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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