Додано: Чет 17 січ, 2019 10:06

lapay написав: pesikot написав: И Крым не забудьте вернуть И Крым не забудьте вернуть

І Казань. І Казань.

Давайте будем реалистами

Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время»

Простите, а Казань тоже нужно отдать Украине?Судя по вчерашней пресс-конференции Лаврова, позиция РФ по Договору с Японией выглядит следующей - сначала подпишем мирный Договор, а потом будем ОБСУЖДАТЬ возврат 2-х островов. Боюсь, при таком раскладе, Абе-сан несколько преждевременно клялся на могиле папы (очевидно, мамой клянусь) вернуть острова.Касательно возврата аннексированного РФ Крыма Украине.- вероятно на полуострове есть какая-то часть населения, которая хотела бы вернуться в Украину...2012/2013-го года - с овощами по гривне за кило, долларом ПА ВОСЕМЬ, депозитами по 20+% годовых, позволявшим каждому владельцу 20 тыс. грн. на проценты за год купить плазменную панель или съездить в Турцию, почти бесплатной коммуналкой и возможностью для мелкого бизнеса почти не платить налоги или задешево порешать вопросы с властью. Но вернуться в Украину 2019-го - очень-очень сомневаюсь.По моему мнению, вероятность такого возврата сопоставима с ситуацией, описанной Гегелем лет 180 назад - возможностью стать папой римским для турецкого султана. Реально же, возврат полуострова возможен при:- Распаде РФ- Ее поражении в войне с НАТО.Вероятность первого события, несмотря на сотни мемов на форуме и тысячи в украинских сетях/УкрСМИ о бабушкиных пенсиях/кривых елках/картах помоек и протчем представляется мне сопоставимой с парадоксом Гегеля. Коллективный сеанс психотерапии - вещь несомненно полезная, но ее результативность описана одним крупным политиком много лет назад:Второе из перечисленных - гораздо более вероятно, хотя итог такого противостояния мне лично представляется совершенно противоположным.Но при любом итоге, боюсь у всех, переживших это малоприятное событие, на повестке дня будут стоять совершенно иные проблемы.