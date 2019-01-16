27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:29
27 января 1960 года правительство СССР заявило, что отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:05
Переобувка в прыжке
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:08
Старания росс ботов не пропали даром!
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14
Это было более 60 лет назад - теперь мирный Договор РФ гораздо нужнее, чем тогда. Достаточно было уступить КНР несколько никому не нужных островов по Амуру, чтобы отношения с Ки таем перешли от хороших к отличным. Хорошими в итоге отношения с Японией вряд ли станут, но нормальными - почти наверняка
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:21
Уявляєте які будуть стосунки з Китаєм та Японією, коли повернете їм території до Уралу? ))))
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:08
И Крым не забудьте вернуть
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:11
Re: Імперські амбіції сусіда
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:20
Казань не надо. Пусть вернут то, что украдено в 2014.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:06
Простите, а Казань тоже нужно отдать Украине?
Судя по вчерашней пресс-конференции Лаврова, позиция РФ по Договору с Японией выглядит следующей - сначала подпишем мирный Договор, а потом будем ОБСУЖДАТЬ возврат 2-х островов. Боюсь, при таком раскладе, Абе-сан несколько преждевременно клялся на могиле папы (очевидно, мамой клянусь) вернуть острова.
Касательно возврата аннексированного РФ Крыма Украине. Давайте будем реалистами - вероятно на полуострове есть какая-то часть населения, которая хотела бы вернуться в Украину...2012/2013-го года - с овощами по гривне за кило, долларом ПА ВОСЕМЬ, депозитами по 20+% годовых, позволявшим каждому владельцу 20 тыс. грн. на проценты за год купить плазменную панель или съездить в Турцию, почти бесплатной коммуналкой и возможностью для мелкого бизнеса почти не платить налоги или задешево порешать вопросы с властью. Но вернуться в Украину 2019-го - очень-очень сомневаюсь.
По моему мнению, вероятность такого возврата сопоставима с ситуацией, описанной Гегелем лет 180 назад - возможностью стать папой римским для турецкого султана. Реально же, возврат полуострова возможен при:
- Распаде РФ
- Ее поражении в войне с НАТО.
Вероятность первого события, несмотря на сотни мемов на форуме и тысячи в украинских сетях/УкрСМИ о бабушкиных пенсиях/кривых елках/картах помоек и протчем представляется мне сопоставимой с парадоксом Гегеля. Коллективный сеанс психотерапии - вещь несомненно полезная, но ее результативность описана одним крупным политиком много лет назад:
Второе из перечисленных - гораздо более вероятно, хотя итог такого противостояния мне лично представляется совершенно противоположным.
Но при любом итоге, боюсь у всех, переживших это малоприятное событие, на повестке дня будут стоять совершенно иные проблемы.
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