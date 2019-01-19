RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:27

В Новгородской области медицинскую помощь будут оказывать почтальоны :mrgreen: :lol: :shock:

https://news.novgorod.ru/news/v-novgoro ... 68850.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.06.12
Подякував: 704 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:39

На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
https://www.proekt.media/research/stati ... migration/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.06.12
Подякував: 704 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:52

Правительство, «Яндекс» и Mail.ru поддержали закон об отделении от мирового интернета

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pr ... 1027878795
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.06.12
Подякував: 704 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.