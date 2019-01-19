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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:27
В Новгородской области медицинскую помощь будут оказывать почтальоны
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:39
На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:52
Правительство, «Яндекс» и Mail.ru поддержали закон об отделении от мирового интернета
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:15
Недвижимость на Курилах обогнала в цене квартиры в Москве
«Цены на недвижимости в архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших. В среднем 1 квадратный метр превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно»
"Всё проходит, и это пройдёт"
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