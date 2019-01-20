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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:27

В Новгородской области медицинскую помощь будут оказывать почтальоны :mrgreen: :lol: :shock:

https://news.novgorod.ru/news/v-novgoro ... 68850.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:39

На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
https://www.proekt.media/research/stati ... migration/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:52

Правительство, «Яндекс» и Mail.ru поддержали закон об отделении от мирового интернета

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pr ... 1027878795
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:15

Недвижимость на Курилах обогнала в цене квартиры в Москве
https://panorama.pub/10401-nedvizhimost-na-kurilah.html

Зображення

«Цены на недвижимости в архипелаге Хабомаи выше, чем на особняки на Рублевском шоссе и квартиры на Патриарших. В среднем 1 квадратный метр превысил отметку в $100000. Некоторые люди готовы даже брать пустые участки и строить дома самостоятельно»

Зображення
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:47

Re: Імперські амбіції сусіда

Это должен понимать каждый в Украине.
Юрист и дипломат Володимир Василенко: Мета Росії - тотальне знищення України!

Полный текст под видео
https://www.youtube.com/watch?v=eck9Rh3JjhA

avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:11

Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:12

avax С таким юристами и дипломатами, как Володимир Василенко, Украина на верном пути. Украина породила Российскую империю, она её и убьёт. Гоголь отдыхает.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:30

  Pupsik написав:На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
https://www.proekt.media/research/stati ... migration/

На самом деле
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (1997-2017)
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 7 490 453
Выбыло из Российской Федерации - всего 3 185 128
В том числе
Украина
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 1 555 590
Выбыло из Российской Федерации - всего 631 271
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
За 20 лет российское гражданство и ПМЖ получило на 4 300 тыс. больше граждан, чем покинуло РФ, в том числе положительное сальдо с Украиной - 920 тыс. А всего за годы независимости постоянное население РФ выросло примерно на 11,5 млн. человек
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:18

Второй эпик-фейл с неимеющиманалохов оружием

Позор:
Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео
Что и требовалось доказать. Только в мультиках у россяин все хорошо.
Но мы по-прежнему с нетерпением ждем новых достижений Союзмультфильма :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:23

  ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.


Могу только добавить, что руснявая камарилья получит тоже самое...а не Украину.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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