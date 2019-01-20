Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.
Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось