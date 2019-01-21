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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:25

  ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.

Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:05

  pesikot написав:
  ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.

Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Расклад по повестке дня такой : японцам от мертвого осла уши, немцам газ, а украинцам труба и письма счастья газовой компании. Вы все должны.
Зображення
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:03

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Pupsik написав:На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
https://www.proekt.media/research/stati ... migration/

На самом деле
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (1997-2017)
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 7 490 453
Выбыло из Российской Федерации - всего 3 185 128
В том числе
Украина
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 1 555 590
Выбыло из Российской Федерации - всего 631 271
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
За 20 лет российское гражданство и ПМЖ получило на 4 300 тыс. больше граждан, чем покинуло РФ, в том числе положительное сальдо с Украиной - 920 тыс. А всего за годы независимости постоянное население РФ выросло примерно на 11,5 млн. человек


А как это покинуло?
Можно иметь 2 гражданства. Уехал в китай, но гражданином рф остался - вот и чудо статистики:-)
О положительном сальдо с Украиной это хорошо. Но как-то мала. В отжатом Крыме 2 ляма населения. Где ещё 1,1 млн человек. А где лугандончане?

Смотри что Вы козломордые сделали

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 96384?s=20
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