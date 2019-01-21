Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.
Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.
Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Расклад по повестке дня такой : японцам от мертвого осла уши, немцам газ, а украинцам труба и письма счастья газовой компании. Вы все должны.
Pupsik написав:На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни. https://www.proekt.media/research/stati ... migration/
На самом деле МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (1997-2017) Прибыло в Российскую Федерацию - всего 7 490 453 Выбыло из Российской Федерации - всего 3 185 128 В том числе Украина Прибыло в Российскую Федерацию - всего 1 555 590 Выбыло из Российской Федерации - всего 631 271 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/# За 20 лет российское гражданство и ПМЖ получило на 4 300 тыс. больше граждан, чем покинуло РФ, в том числе положительное сальдо с Украиной - 920 тыс. А всего за годы независимости постоянное население РФ выросло примерно на 11,5 млн. человек
А как это покинуло? Можно иметь 2 гражданства. Уехал в китай, но гражданином рф остался - вот и чудо статистики:-) О положительном сальдо с Украиной это хорошо. Но как-то мала. В отжатом Крыме 2 ляма населения. Где ещё 1,1 млн человек. А где лугандончане?