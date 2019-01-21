Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:25
Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:03
Re: Імперські амбіції сусіда
А как это покинуло?
Можно иметь 2 гражданства. Уехал в китай, но гражданином рф остался - вот и чудо статистики:-)
О положительном сальдо с Украиной это хорошо. Но как-то мала. В отжатом Крыме 2 ляма населения. Где ещё 1,1 млн человек. А где лугандончане?
Смотри что Вы козломордые сделали
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17
В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.
По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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