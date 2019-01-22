RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:25

  ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.

Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 31.08.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:03

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Pupsik написав:На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни.
https://www.proekt.media/research/stati ... migration/

На самом деле
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (1997-2017)
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 7 490 453
Выбыло из Российской Федерации - всего 3 185 128
В том числе
Украина
Прибыло в Российскую Федерацию - всего 1 555 590
Выбыло из Российской Федерации - всего 631 271
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
За 20 лет российское гражданство и ПМЖ получило на 4 300 тыс. больше граждан, чем покинуло РФ, в том числе положительное сальдо с Украиной - 920 тыс. А всего за годы независимости постоянное население РФ выросло примерно на 11,5 млн. человек


А как это покинуло?
Можно иметь 2 гражданства. Уехал в китай, но гражданином рф остался - вот и чудо статистики:-)
О положительном сальдо с Украиной это хорошо. Но как-то мала. В отжатом Крыме 2 ляма населения. Где ещё 1,1 млн человек. А где лугандончане?

Смотри что Вы козломордые сделали

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 96384?s=20
Провидец
 
Повідомлень: 124
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17

В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.
По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.
https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:50

Соединенные Штаты, а также 47 других стран могут претендовать на Курильские острова и Южный Сахалин в случае признания Японией российского суверенитета над ними.
https://hvylya.net/news/digest/ssha-mogut-pretendovat-na-kurilyi-i-yuzhnyiy-sahalin.html

Об этом старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков написал в материале для «Ленты.ру», ссылаясь на положения Сан-Францисского мирного договора 1951 года. https://rgavmf.ru/sites/default/files/lib/sf_dogovor_1951_text.pdf

Исходя из его содержания, Токио отказался от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова не в пользу Советского Союза, а вообще (ст.2 п."с"). При этом документ предусматривает следующее: если Япония договорится о мире с каким-то иным государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам (ст.26).

Так как Советский Союз не подписывал Сан-Францисский договор, а Россия — государство-продолжатель СССР, к ней это положение будет применено в случае подписания мирного договора с Японией.

Сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими (Южным Сахалином и Курилами) не де-юре

ПС. В 1983году южнокорейский боинг был сбит советским истребителем и упал в проливе Лаперуза между южной оконечностью острова Сахалин и северной оконечностью острова Хокайдо. Погибло 269 человек. СССР пытался скрыть факт уничтожения самолета, ТАСС сообщило, что покинув воздушное пространство СССР, самолет «исчез с экранов радаров».
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 04.09.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:06

  Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.
По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.
https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.
ceba
 
Заблокований
Повідомлень: 3072
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08

Імперські амбіції сусіда

ceba написав:
  Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.
По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.
https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.


Чем меньше козломордых - тем чище земля.

Земля им стекловатой
Провидец
 
Повідомлень: 124
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:44

  ceba написав:
  Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.
По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.
Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.
https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.

За два дня, РФ потеряла:
Восемь российских систем ПВО с экипажами в Сирии.
Два танкера в Черном море.
Стратегический бомбардировщик Ту22м3 в Мурманске.
Два Су-34 упавшие в Японское море.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7440
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 142143144145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.