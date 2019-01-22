Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Камикадзе Вся украинская свидомая общественность нашла новую забаву, затаив дыхание ждет передачи Японии спорных островов Курильской гряды. Японцы смогут получить только от мертвого осла уши, если захотят.
Отдадут Курилы, вы ещё потом и радостно будете ликовать.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Pupsik написав:На первом месте по числу эмигрантов находится Индия с 16,6 млн человек, на втором Мексика с 12,9 млн человек. Россия обгоняет самую густонаселенную страну - 10,6 млн. Главная причина эмиграции — поиск лучших условий жизни. https://www.proekt.media/research/stati ... migration/
На самом деле МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (1997-2017) Прибыло в Российскую Федерацию - всего 7 490 453 Выбыло из Российской Федерации - всего 3 185 128 В том числе Украина Прибыло в Российскую Федерацию - всего 1 555 590 Выбыло из Российской Федерации - всего 631 271 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/# За 20 лет российское гражданство и ПМЖ получило на 4 300 тыс. больше граждан, чем покинуло РФ, в том числе положительное сальдо с Украиной - 920 тыс. А всего за годы независимости постоянное население РФ выросло примерно на 11,5 млн. человек
А как это покинуло? Можно иметь 2 гражданства. Уехал в китай, но гражданином рф остался - вот и чудо статистики:-) О положительном сальдо с Украиной это хорошо. Но как-то мала. В отжатом Крыме 2 ляма населения. Где ещё 1,1 млн человек. А где лугандончане?
В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области. По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов. https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Исходя из его содержания, Токио отказался от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова не в пользу Советского Союза, а вообще (ст.2 п."с"). При этом документ предусматривает следующее: если Япония договорится о мире с каким-то иным государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам (ст.26).
Так как Советский Союз не подписывал Сан-Францисский договор, а Россия — государство-продолжатель СССР, к ней это положение будет применено в случае подписания мирного договора с Японией.
Сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими (Южным Сахалином и Курилами) не де-юре
ПС. В 1983году южнокорейский боинг был сбит советским истребителем и упал в проливе Лаперуза между южной оконечностью острова Сахалин и северной оконечностью острова Хокайдо. Погибло 269 человек. СССР пытался скрыть факт уничтожения самолета, ТАСС сообщило, что покинув воздушное пространство СССР, самолет «исчез с экранов радаров».
Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области. По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов. https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.
Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области. По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов. https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.
Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области. По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов. https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.
За два дня, РФ потеряла: Восемь российских систем ПВО с экипажами в Сирии. Два танкера в Черном море. Стратегический бомбардировщик Ту22м3 в Мурманске. Два Су-34 упавшие в Японское море.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области. По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение. Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов. https://www.bbc.com/russian/news-46959947
Ты ,как видно наслаждаешься такими прискорбными новостями. Могу тебя заверить,что катастрофы с самолетами бывают во всех странах и даже в странах с несколькими боевыми самолетами. У летчиков такая профессия. Я хочу выразить свои соболезнования всем родным и близким погибших летчиков.
За два дня, РФ потеряла: Восемь российских систем ПВО с экипажами в Сирии. Два танкера в Черном море. Стратегический бомбардировщик Ту22м3 в Мурманске. Два Су-34 упавшие в Японское море.