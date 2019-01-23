Додано: Сер 23 січ, 2019 07:50

Соединенные Штаты, а также 47 других стран могут претендовать на Курильские острова и Южный Сахалин в случае признания Японией российского суверенитета над ними.Об этом старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков написал в материале для «Ленты.ру», ссылаясь наИсходя из его содержания,, а вообще (ст.2 п."с"). При этом документ предусматривает следующее: если Япония договорится о мире с каким-то иным государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором,(ст.26).Так как Советский Союз не подписывал Сан-Францисский договор, а Россия — государство-продолжатель СССР, к ней это положение будет применено в случае подписания мирного договора с Японией.Сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими (Южным Сахалином и Курилами)ПС. В 1983году южнокорейский боинг был сбит советским истребителем и упал в проливе Лаперуза между южной оконечностью острова Сахалин и северной оконечностью острова Хокайдо. Погибло 269 человек. СССР пытался скрыть факт уничтожения самолета, ТАСС сообщило, что покинув воздушное пространство СССР, самолет «исчез с экранов радаров».