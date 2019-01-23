В понедельник, 21 января Израиль нанес удар по позициям «Аль-Кудс» в Сирии, кроме прочего, уничтожил кое-что из российского вооружения – зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125, «Бук», «Панцирь» и составную часть системы ПВО — радар.А сейчас Путин просто боится использовать против Израиля более новые С-300 и С-400, которыми в Сирии управляют исключительно российские военные.Во-первых, чтобы не было прямого столкновения между РФ и Израилем. Во-вторых, вероятно, потому что понимает, что Израиль, скорей всего, сможет показать всему миру относительную неэффективность этого путинского вооружения, на которое были потрачены триллионы рублей российских налогоплательщиков, с 60%-ми откатами в различные панамские карманы путинской ОПГ.В-третьих, Израиль будет уничтожать источник огня, и погибнут российские боевые расчеты этих комплексов: Путину придется объяснять эти жертвы. Ему российских военных, людей, не жалко: мы знаем, что он людоед. Ему просто придется объяснять, а он этого и не умеет, и не хочет.Вот и сидит он здесь в луже, отдыхает. И раздает «темники» в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: «Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО».