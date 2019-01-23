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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:45

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Еще один взгляд на российские ракеты из США


Трошки реалізму по рос. зброї:
В понедельник, 21 января Израиль нанес удар по позициям «Аль-Кудс» в Сирии, кроме прочего, уничтожил кое-что из российского вооружения – зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125, «Бук», «Панцирь» и составную часть системы ПВО — радар.
А сейчас Путин просто боится использовать против Израиля более новые С-300 и С-400, которыми в Сирии управляют исключительно российские военные.
Во-первых, чтобы не было прямого столкновения между РФ и Израилем. Во-вторых, вероятно, потому что понимает, что Израиль, скорей всего, сможет показать всему миру относительную неэффективность этого путинского вооружения, на которое были потрачены триллионы рублей российских налогоплательщиков, с 60%-ми откатами в различные панамские карманы путинской ОПГ.
В-третьих, Израиль будет уничтожать источник огня, и погибнут российские боевые расчеты этих комплексов: Путину придется объяснять эти жертвы. Ему российских военных, людей, не жалко: мы знаем, что он людоед. Ему просто придется объяснять, а он этого и не умеет, и не хочет.
Вот и сидит он здесь в луже, отдыхает. И раздает «темники» в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: «Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО».
https://enovosty.com/news_abroad/full/2 ... a-izrailya
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:27

  Ой+ написав:
И раздает «темники» в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: «Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО».



Ну они же не сказали, от чего именно. Например от Ил-20 надежно закрыли, доказано практикой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:03

В нормальных странах строят не копии Рейхстага, а копии немецких автобанов (С)
ЗображенняРоссияне не были бы россиянами, если бы и тут не украли...
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:43

В декабре 2018 года Николас Мадуро побывал в Москве, где встречался с российским президентом Путиным. По итогам визита в Москву Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу 6 млрд долларов для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи.
До этого правительство России и "Роснефть", по расчетам агентства Рейтер, с 2006 года выдали Венесуэле как минимум 17 млрд долларов кредитов, в том числе кредит на сумму до 4 млрд долларов в декабре 2011 года на приобретение российского вооружения.
Из-за стремительно развивающегося кризиса Москва была вынуждена реструктурировать этот кредит. Первый раз она эта сделала в сентябре 2014 года, затем - в ноябре 2017 года. Тогда российский минфин сообщил, что долг в 3,15 млрд долларов реструктурирован на 10 лет.15 января заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что Венесуэла платит по новому графику.
Что будет с обслуживанием долга сейчас, неизвестно. Русская служба Би-би-си направила запрос в российский минфин, но ответа пока не получила. Источник Би-би-си в правительстве сказал, что Москва считает, что с Венесуэлой действуют прежние договоренности по кредитам.
Но вице-президент США Майкл Пенс уже заявил, что Россия, Китай и Куба ведут с Венесуэлой "долговую дипломатию", и что многие из ранее достигнутых договоренностей заключались Мадуро без одобрения парламента.
Обширные интересы в Венесуэле есть и у "Роснефти". В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти.
https://www.bbc.com/russian/news-46983879
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:59

Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зерна
Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов. С учетом новых инвестиций эта сумма может увеличиться до 23 млрд.
Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pu ... 1027789706
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:52

  ceba написав:Ukrainian Китай инвестировал в Венесуэлу за это время 60 млрд. долл. У страны есть деньги, она и инвестирует. Тебе то ,что с того? любишь считать чужие деньги когда своих нет.

Российские ватники свято уверены, что подобная тактика - субсидирование экономических банкротов третьего мира - благо для своей экономики. Ретроспективно - и для экономики СССР - тоже.
@@@
Последняя крупная кампания по списанию долгов зарубежных стран перед РФ состоялась в 2014 году. Тогда Кубе и Северной Корее были прощены займы на 32 млрд долларов.
И
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду
https://www.interfax.ru/russia/647299
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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