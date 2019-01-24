Додано: Чет 24 січ, 2019 21:43

как минимум 17 млрд долларов кредитов

В декабре 2018 года Николас Мадуро побывал в Москве, где встречался с российским президентом Путиным. По итогам визита в Москву Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу 6 млрд долларов для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи.До этого правительство России и "Роснефть", по расчетам агентства Рейтер, с 2006 года выдали Венесуэле, в том числе кредит на сумму до 4 млрд долларов в декабре 2011 года на приобретение российского вооружения.Из-за стремительно развивающегося кризиса Москва была вынуждена реструктурировать этот кредит. Первый раз она эта сделала в сентябре 2014 года, затем - в ноябре 2017 года. Тогда российский минфин сообщил, что долг в 3,15 млрд долларов реструктурирован на 10 лет.15 января заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что Венесуэла платит по новому графику.Что будет с обслуживанием долга сейчас, неизвестно. Русская служба Би-би-си направила запрос в российский минфин, но ответа пока не получила. Источник Би-би-си в правительстве сказал, что Москва считает, что с Венесуэлой действуют прежние договоренности по кредитам.Но вице-президент США Майкл Пенс уже заявил, что Россия, Китай и Куба ведут с Венесуэлой "долговую дипломатию", и что многие из ранее достигнутых договоренностей заключались Мадуро без одобрения парламента.Обширные интересы в Венесуэле есть и у "Роснефти". В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти.