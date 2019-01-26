Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Еще один взгляд на российские ракеты из США
Трошки реалізму по рос. зброї:
В понедельник, 21 января Израиль нанес удар по позициям «Аль-Кудс» в Сирии, кроме прочего, уничтожил кое-что из российского вооружения – зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125, «Бук», «Панцирь» и составную часть системы ПВО — радар. А сейчас Путин просто боится использовать против Израиля более новые С-300 и С-400, которыми в Сирии управляют исключительно российские военные. Во-первых, чтобы не было прямого столкновения между РФ и Израилем. Во-вторых, вероятно, потому что понимает, что Израиль, скорей всего, сможет показать всему миру относительную неэффективность этого путинского вооружения, на которое были потрачены триллионы рублей российских налогоплательщиков, с 60%-ми откатами в различные панамские карманы путинской ОПГ. В-третьих, Израиль будет уничтожать источник огня, и погибнут российские боевые расчеты этих комплексов: Путину придется объяснять эти жертвы. Ему российских военных, людей, не жалко: мы знаем, что он людоед. Ему просто придется объяснять, а он этого и не умеет, и не хочет. Вот и сидит он здесь в луже, отдыхает. И раздает «темники» в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: «Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО». https://enovosty.com/news_abroad/full/2 ... a-izrailya
И раздает «темники» в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: «Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО».
Ну они же не сказали, от чего именно. Например от Ил-20 надежно закрыли, доказано практикой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В декабре 2018 года Николас Мадуро побывал в Москве, где встречался с российским президентом Путиным. По итогам визита в Москву Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу 6 млрд долларов для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи. До этого правительство России и "Роснефть", по расчетам агентства Рейтер, с 2006 года выдали Венесуэле как минимум 17 млрд долларов кредитов, в том числе кредит на сумму до 4 млрд долларов в декабре 2011 года на приобретение российского вооружения. Из-за стремительно развивающегося кризиса Москва была вынуждена реструктурировать этот кредит. Первый раз она эта сделала в сентябре 2014 года, затем - в ноябре 2017 года. Тогда российский минфин сообщил, что долг в 3,15 млрд долларов реструктурирован на 10 лет.15 января заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что Венесуэла платит по новому графику. Что будет с обслуживанием долга сейчас, неизвестно. Русская служба Би-би-си направила запрос в российский минфин, но ответа пока не получила. Источник Би-би-си в правительстве сказал, что Москва считает, что с Венесуэлой действуют прежние договоренности по кредитам. Но вице-президент США Майкл Пенс уже заявил, что Россия, Китай и Куба ведут с Венесуэлой "долговую дипломатию", и что многие из ранее достигнутых договоренностей заключались Мадуро без одобрения парламента. Обширные интересы в Венесуэле есть и у "Роснефти". В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. https://www.bbc.com/russian/news-46983879
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зерна Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов. С учетом новых инвестиций эта сумма может увеличиться до 23 млрд. Россия инвестирует еще 6 млрд долларов в экономику Венесуэлы и поставит в страну 600 тысяч тонн зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с Владимиром Путиным. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pu ... 1027789706
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
ceba написав:Ukrainian Китай инвестировал в Венесуэлу за это время 60 млрд. долл. У страны есть деньги, она и инвестирует. Тебе то ,что с того? любишь считать чужие деньги когда своих нет.
Российские ватники свято уверены, что подобная тактика - субсидирование экономических банкротов третьего мира - благо для своей экономики. Ретроспективно - и для экономики СССР - тоже. @@@ Последняя крупная кампания по списанию долгов зарубежных стран перед РФ состоялась в 2014 году. Тогда Кубе и Северной Корее были прощены займы на 32 млрд долларов. И Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду https://www.interfax.ru/russia/647299
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian ты же уверен,что в РФ дети падают в голодные обмороки. В России голод уже давно, радуйся. Только не пойму почему стерли мой пост о инвестициях Китая в Венесуэлу. Сравни инвестиции Китая в Венесуэлу и в Украину.
Лаосцы да, а ты нет. Потому что не знаешь, при чем тут российская родина )) Врунишки и лицемеры на россии легко и просто приписывают лично себе и Победу и первого космонавта и т.д., а как только до дела доходит, за репрессии, за ГУЛАГ, за Чернобыль и пр. их преступления - так сразу в кусты, мол, это все НЕ МЫ, а проклятый совок.
А немцы не только мокшан, но и бурятов и татар русскими называли. Дальше что?