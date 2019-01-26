Pupsik
Фига се, самолёт просто переломился
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:18
Pupsik
Фига се, самолёт просто переломился
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:17
Слава Україні! /читаю усіх/
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