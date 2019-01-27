Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

Є дивовижний збіг в тому, що у день, коли в Києві суд почав оголошувати вирок Віктору Януковичу, у Каракасі сотні тисяч людей вийшли на протести проти політики іншого путінського улюбленця - президента Ніколаса МадуроЗдавалося б, різні континенти, різні народи, різні історії - а сутність одна. І ця сутність - прагнення встановити нічим не обмежену владу купки пройдисвітів. В Україні все це відбувалося під сурдинку "стабілізації", поліпшення відносин із сусідами та іншої нісенітниці - а призвело до повного розграбування країни, до такого економічного падіння, від якого ми досі не можемо видужати. У Венесуелі говорили про боротьбу з корупцією, допомогу бідним - а отримали порожні полиці і втечу мільйонів з країни. І була в усьому цьому головна об'єднуюча ланка - Путін.Саме Путін, хворий на манію величі, не здатний усвідомити реальні можливості своєї бідної архаїчної країни, робить все можливе для підтримки неефективних режимів. Ганявся за Януковичем з п'ятьма мільярдами, тепер наздогнав Мадуро і сунув йому ці п'ять мільярдів. Іноді здається, що росіяни щиро не розуміють: у країнах, якими керують бандити і ідіоти, будь-які мільярди миттєво йдуть в пісок. Ну і в кишені бандитів і ідіотів.Тому - як би не склалася доля Ніколаса Мадуро - він все одно не зможе керувати Венесуелою. Максимум - це утримає владу за допомогою гармат і танків і перетворить країну на війну, як уже зробив із Сирією інший улюбленець Путіна - "м'ясник" Башар Асад. Але у дружбі з Росією, на російські поцуплені гроші не можна побудувати процвітаючу стабільну державу, забезпечити людям нормальне життя. Приклад - Україна Януковича. Приклад - Венесуела Мадуро. Приклад - Білорусь Лукашенка. Приклад - Придністров'я. Приклад - Абхазія. Приклад - Південна Осетія. Приклад - окупований Донбас. Приклад - анексований Крим.Приклад - сама Росія.