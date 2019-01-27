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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:18

Pupsik
Фига се, самолёт просто переломился :shock:
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:17

  pesikot написав:Pupsik
Фига се, самолёт просто переломился :shock:


могут, если захотят :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

Re: Імперські амбіції сусіда

Є дивовижний збіг в тому, що у день, коли в Києві суд почав оголошувати вирок Віктору Януковичу, у Каракасі сотні тисяч людей вийшли на протести проти політики іншого путінського улюбленця - президента Ніколаса Мадуро
Здавалося б, різні континенти, різні народи, різні історії - а сутність одна. І ця сутність - прагнення встановити нічим не обмежену владу купки пройдисвітів. В Україні все це відбувалося під сурдинку "стабілізації", поліпшення відносин із сусідами та іншої нісенітниці - а призвело до повного розграбування країни, до такого економічного падіння, від якого ми досі не можемо видужати. У Венесуелі говорили про боротьбу з корупцією, допомогу бідним - а отримали порожні полиці і втечу мільйонів з країни. І була в усьому цьому головна об'єднуюча ланка - Путін.

Саме Путін, хворий на манію величі, не здатний усвідомити реальні можливості своєї бідної архаїчної країни, робить все можливе для підтримки неефективних режимів. Ганявся за Януковичем з п'ятьма мільярдами, тепер наздогнав Мадуро і сунув йому ці п'ять мільярдів. Іноді здається, що росіяни щиро не розуміють: у країнах, якими керують бандити і ідіоти, будь-які мільярди миттєво йдуть в пісок. Ну і в кишені бандитів і ідіотів. А визначити бандитів і ідіотів не дуже складно. З путінською Росією хочуть дружити або бандити, або ідіоти.

Тому - як би не склалася доля Ніколаса Мадуро - він все одно не зможе керувати Венесуелою. Максимум - це утримає владу за допомогою гармат і танків і перетворить країну на війну, як уже зробив із Сирією інший улюбленець Путіна - "м'ясник" Башар Асад. Але у дружбі з Росією, на російські поцуплені гроші не можна побудувати процвітаючу стабільну державу, забезпечити людям нормальне життя. Приклад - Україна Януковича. Приклад - Венесуела Мадуро. Приклад - Білорусь Лукашенка. Приклад - Придністров'я. Приклад - Абхазія. Приклад - Південна Осетія. Приклад - окупований Донбас. Приклад - анексований Крим.

Приклад - сама Росія.
https://espreso.tv/article/2019/01/24/v ... _blyznyuky
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:09

Чому росіяни агітують нас за Зеленського? Тому що вони вважають, що президент має бути маленьким брехливим Вовочкою (с) :D
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:13

  avax написав:Чому росіяни агітують нас за Зеленського? Тому що вони вважають, що президент має бути маленьким брехливим Вовочкою (с) :D

Простите, а каким образом это делается? Единственный возможный канал российской пропаганды на Украине - ТВ. Но оно, как я понимаю, отключено.
Или Вы смотрите через Сеть вражий голос, словно вернулись 70-80-ые прошлого века, и своим СМИ не доверяете?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:19

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь - канал российской пропаганды ̶н̶а̶ в Украине ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:29

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Единственный возможный канал российской пропаганды на Украине - ТВ. Но оно, как я понимаю, отключено.

В смысле в Украине ТВ отключено? Кто это вам такое рассказал?
Если вы про российские ТВ каналы, то российская пропаганда и на местные пробивается. Хотя конкретно насчет Зеленского сказать не могу
Faceless
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