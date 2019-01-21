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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 145146147148 Додано: Пон 28 січ, 2019 14:19 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ. российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ. Такая же брехня как и то что волгарь - "предприниматель из Нижнего Новгорода"



Может еще и очередей к мавзолею на красной площади уже нет?

21 января 2019 Такая же брехня как и то что волгарь - "предприниматель из Нижнего Новгорода"Может еще и очередей к мавзолею на красной площади уже нет?21 января 2019 Подолянин Повідомлень: 483 З нами з: 25.05.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 січ, 2019 14:24 Faceless написав: Волгарь написав: и являются основной аудиторией российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ. и являются основной аудиторией российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ.

Но почему-то по всяким оценкам рейтингов каналы, на которых их крутят - наиболее популярны. Если б никто не смотрел, то не тратили бы на них безумно дорогое эфирное время Но почему-то по всяким оценкам рейтингов каналы, на которых их крутят - наиболее популярны.

Вы словно не жили в СССР (или не жили?). Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел Ленинский университет миллионов , а по воскресеньям в полдень - Советский Союз глазами зарубежных гостей , с 14-ти до 15-ти - Сельский час . Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей. Как видите, на пропаганду ни тогда ни сейчас денег не жалели. Я, конечно, не проводил социологического опроса, но в своем кругу общения - коллеги по работе/родственники/знакомые/родственники и знакомые знакомых, т.е. человек 200 взрослых людей, я уже года 2 не слышал, чтобы кто-то смотрел по 1-2-му каналам пропагандистские передачи или обсуждал их. Вот новость о том, что Прохор Шаляпин - биологический сын своего деда (а не отца) обсуждают. Драку Максима Эмануиловича Виторгана с любовником своей жены (Ксюши Собчак) обсуждают. А вот на форуме, где присутствуют постоянно те же пара сотен человек, ссылки на росТВ появляются едва ли не ежедневно.

"Меня терзают смутные сомненья", що наступником Путіна стане Шойгу, принаймі, рейтинги про це кажуть. Сибірський індіанець запустить таку саму соціалістично-популістичну політику, як і Чавес-Мадуро, з такими самими результатами. Вже зараз, за поребр.. за Уралом комуністи виграють вибори, якби їх не давили адмінресурсом, то вся російса Азія була би червоною.

ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина. Вы словно не жили в СССР (или не жили?). Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел, а по воскресеньям в полдень -, с 14-ти до 15-ти -. Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей. Как видите, на пропаганду ни тогда ни сейчас денег не жалели. Я, конечно, не проводил социологического опроса, но в своем кругу общения - коллеги по работе/родственники/знакомые/родственники и знакомые знакомых, т.е. человек 200 взрослых людей, я уже года 2 не слышал, чтобы кто-то смотрел по 1-2-му каналам пропагандистские передачи или обсуждал их. Вот новость о том, что Прохор Шаляпин - биологический сын своего деда (а не отца) обсуждают. Драку Максима Эмануиловича Виторгана с любовником своей жены (Ксюши Собчак) обсуждают. А вот на форуме, где присутствуют постоянно те же пара сотен человек, ссылки на росТВ появляются едва ли не ежедневно.ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина. Волгарь Повідомлень: 6001 З нами з: 12.10.12 Подякував: 19 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 145146147148 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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