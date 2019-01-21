Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:и являются основной аудиторией российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ.
Но почему-то по всяким оценкам рейтингов каналы, на которых их крутят - наиболее популярны. Если б никто не смотрел, то не тратили бы на них безумно дорогое эфирное время
Вы словно не жили в СССР (или не жили?). Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел Ленинский университет миллионов, а по воскресеньям в полдень - Советский Союз глазами зарубежных гостей, с 14-ти до 15-ти - Сельский час. Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей. Как видите, на пропаганду ни тогда ни сейчас денег не жалели. Я, конечно, не проводил социологического опроса, но в своем кругу общения - коллеги по работе/родственники/знакомые/родственники и знакомые знакомых, т.е. человек 200 взрослых людей, я уже года 2 не слышал, чтобы кто-то смотрел по 1-2-му каналам пропагандистские передачи или обсуждал их. Вот новость о том, что Прохор Шаляпин - биологический сын своего деда (а не отца) обсуждают. Драку Максима Эмануиловича Виторгана с любовником своей жены (Ксюши Собчак) обсуждают. А вот на форуме, где присутствуют постоянно те же пара сотен человек, ссылки на росТВ появляются едва ли не ежедневно.
"Меня терзают смутные сомненья", що наступником Путіна стане Шойгу, принаймі, рейтинги про це кажуть. Сибірський індіанець запустить таку саму соціалістично-популістичну політику, як і Чавес-Мадуро, з такими самими результатами. Вже зараз, за поребр.. за Уралом комуністи виграють вибори, якби їх не давили адмінресурсом, то вся російса Азія була би червоною.
ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина.
Волгарь написав:Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина.
Ага, Нємцов вже не стане. Не буде губернатор Президентом - буде військовий чи гебня, причому червоний, який пообіцяє більшу економічну автономію нафтовим регіонам. Тільки, звісно, не дасть, але пообіцяти може...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел Ленинский университет миллионов, а по воскресеньям в полдень - Советский Союз глазами зарубежных гостей, с 14-ти до 15-ти - Сельский час. Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей.
Бессмысленно сравнивать некоммерческие советское ТВ с современным коммерческим
Волгарь написав:ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина.
Какие вы уверенные. "Технократы" или "технокрады"? Вообще, когда встанет вопрос "преемничества", то начнется такая кабинетная война, что "результаты в управлении вверенными им территориями" вообще не будут играть никакого значения
Волгарь написав:Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел Ленинский университет миллионов, а по воскресеньям в полдень - Советский Союз глазами зарубежных гостей, с 14-ти до 15-ти - Сельский час. Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей.
Бессмысленно сравнивать некоммерческие советское ТВ с современным коммерческим
Волгарь написав:ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина.
Какие вы уверенные. "Технократы" или "технокрады"? Вообще, когда встанет вопрос "преемничества", то начнется такая кабинетная война, что "результаты в управлении вверенными им территориями" вообще не будут играть никакого значения
Глеб Сергеевич Никитин (род. 24 августа 1977 года, Ленинград) — российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018 года. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В 2008 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). Параллельно в 2007 году защитил диссертацию в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. В феврале 2012 года с отличием окончил программу MBA
posting.php?mode=quote&f=13&p=4564897 Именно поэтому МОЛОДОЙ ТЕХНОКРАТ. Незашоренный, с хорошо поставленной речью, высокий, фотогеничный. Чем-то внешне напоминающий БЕН (если не считать, что тот был в сущности просто плейбоем на государственных постах). А главное, имеющий карт-бланш от Кремля (судя по потоку денег, идущего в область из ФБ или посадке богатейшего жулика области, с которым никто не мог сладить едва ли 10 последних лет) Насчет передачи власти - увидим через 5 лет. Одно могу сказать точно - НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ В РОССИИ ОНА НЕ ВЫЗОВЕТ - ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ.