Додано: Пон 28 січ, 2019 14:24

Faceless написав: Волгарь написав: и являются основной аудиторией российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ. и являются основной аудиторией российских пропагандистских передач, которые в самой России УЖЕ ДАВНО НИКТО НЕ СМОТРИТ.

Но почему-то по всяким оценкам рейтингов каналы, на которых их крутят - наиболее популярны. Если б никто не смотрел, то не тратили бы на них безумно дорогое эфирное время Но почему-то по всяким оценкам рейтингов каналы, на которых их крутят - наиболее популярны.

Ленинский университет миллионов

Советский Союз глазами зарубежных гостей

Сельский час

"Меня терзают смутные сомненья", що наступником Путіна стане Шойгу, принаймі, рейтинги про це кажуть. Сибірський індіанець запустить таку саму соціалістично-популістичну політику, як і Чавес-Мадуро, з такими самими результатами. Вже зараз, за поребр.. за Уралом комуністи виграють вибори, якби їх не давили адмінресурсом, то вся російса Азія була би червоною.

Вы словно не жили в СССР (или не жили?). Тогда напомню, что по будням с 17 до 18-00 по советскому телевидению шел, а по воскресеньям в полдень -, с 14-ти до 15-ти -. Передачи, не имевшие вообще никакой зрительской аудитории - и это при всего двух каналах ТВ и 270-ти млн. телезрителей. Как видите, на пропаганду ни тогда ни сейчас денег не жалели. Я, конечно, не проводил социологического опроса, но в своем кругу общения - коллеги по работе/родственники/знакомые/родственники и знакомые знакомых, т.е. человек 200 взрослых людей, я уже года 2 не слышал, чтобы кто-то смотрел по 1-2-му каналам пропагандистские передачи или обсуждал их. Вот новость о том, что Прохор Шаляпин - биологический сын своего деда (а не отца) обсуждают. Драку Максима Эмануиловича Виторгана с любовником своей жены (Ксюши Собчак) обсуждают. А вот на форуме, где присутствуют постоянно те же пара сотен человек, ссылки на росТВ появляются едва ли не ежедневно.ПУСТЬ НЕ ТЕРЗАЮТ. Приемником подполковника в итоге станет один из 5-6 молодых губернаторов-технократов, расставленных по местам за последние год-два г-ом Кириенко (замглавы его администрации), тот из них, кто покажет наилучшие результаты в управлении вверенными им территориями. Одним из фаворитов этой гонки не без основания считают нынешнего нижегородского - Никитина.